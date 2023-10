La Nuorese si riaccende e ottiene il primo successo 

Siniscola 0

Nuorese 2

Siniscola (3-5-2) : Soro, N. Pandiani, G. Canu, Scanu (40’ st Arrica), Porcheddu (1’ st A. Pandiani), Sirigu, Stefanoni, Loddo, Corda (17’ st Corrias), Francavilla, Franchi. In panchina Pedalcq, Deiana, Spanu, Arrica, Corrias, Mulargia, A. Pandiani, Traccis, M. Canu. Allenatore Crisci.

Nuorese (4-3-3) : Ruggiu, Rivera, Manfredi, Steri (23’ st Gungui), Peana, Emerson, Passalenti, Pitirra, Moro Tadeu (43’ st Ruggeri), Cocco (16’ st Piredda), Usai (33’ st Puddu). In panchina Carta, Moro, Gungui, Puddu, Aru, Demurtas, Mereu, Piredda, Ruggeri. Allenatore Rusani.

Arbitro : Marongiu di Sassari.

Reti : nel primo tempo 41’ (r) Moro Tadeu; nel secondo tempo 5’ Pitirra.

Note : ammoniti Peana, Corda, Sirigu, Pitirra, N. Pandiani, Passalenti; angoli 1-2; recupero 1’ pt-7’ st.

SINISCOLA. Con un gol per tempo la Nuorese conquista la prima vittoria in campionato contro un Siniscola che non ha saputo concretizzare le occasioni avute, tra le quali il palo colpito da Porcheddu (9’), oltre i tentativi nella ripresa dei subentrati A. Pandiani e Spanu.

Moro Tadeu apre le marcature al 41’ del primo tempo su calcio di rigore. In avvio ripresa la Nuorese chiude i giochi con il gran gol di Pitirra.

