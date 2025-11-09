La Nuorese si gode Cadau e pensa già al Lanusei 

Nuoro. La Nuorese torna alla vittoria in casa, archiviando lo scivolone di domenica scorsa contro il Villasimius, ma il Tempio non perde colpi e resta solo in vetta alla classifica del campionato di Eccellenza. Gli uomini di Bonomi hanno colto 3 punti pesantissimi, dopo una gara in cui hanno sofferto la pressione dell’ Atletico Uri. Poche le nitide occasioni da goal per entrambe le compagini. L’Atletico Uri ha creato più gioco, manovrando in modo ordinato e dominando dal punto di vista atletico; i verdeazzurri si sono difesi compatti ed attenti, puntando sulla velocità dei giovani esterni e sul dono dell’ubiquità assunto dal sempreverde Alessandro Cadau. Il 39enne è stato protagonista anche ieri, insieme a Carraro, di una gara straordinaria. Da una ripartenza, complice il terreno di gioco ancora in condizioni preoccupanti, è nata al 15’ del secondo tempo l’azione del goal partita di Marco Caggiu. Scivolone del difensore ed il trequartista si è involato verso la porta, vincendo un contrasto e finalizzando al meglio l’occasione. Ora testa alla trasferta di Lanusei, la squadra ogliastrina segue a due punti di distanza, sarà importante fare risultato per non perdere il treno della vetta della classifica.

