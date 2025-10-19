La Nuorese si accontenta di un punto  

Carbonia 2

Nuorese 2

Carbonia (4-3-3) : Floris, Gurzeni (18’ st Artese), Melis, Chidichimo, Andrea Mastino, Fabio Mastino, Ponzo, Pavone (17’ st Nannini), Porcheddu, Boi, Coulibaly (32’ st Serra). In panchina Saiu, Hundt, Zonchello, Tatti, Carboni, Massoni. Allenatore Mannu.

Nuorese (4-3-3) : Mascia, Puddu, Catte (13’ st Floris), Carraro, Dessolis, Tanda, Todde (13’ st Argiolas), Cadau, Caggiu, Cocco (33’ st Cossu), Manca (40’ st Demurtas). In panchina Ruggiu, Pitirra, Filia, Barracca, Rosa. Allenatore Bonomi.

Arbitro : Laudadio di Matera.

Reti : pt 6’ (r) Manca, 27’ Porcheddu, 39’ Pavone; st 24’ Caggiu.

Note : e spulso Porcheddu, ammonito Cadau.

Narcao. Quattro reti, tutti gentili regali delle difese, e fra Carbonia e Nuorese scaturisce un 2-2 che potrebbe anche considerarsi equo perché entrambe le formazioni hanno avuto meriti. Pronti via e i meriti non li ha di sicuro Coulibaly che invece di lasciar scorrere a fondo campo un pallone innocuo, lo controlla male, se lo fa soffiare da un avversario che stende un istante dopo: dal dischetto realizza Manca. La Nuorese preme sull’acceleratore, cerca di legittimare ma dietro balla. Al 27’ su lunga rimessa laterale, difensori e portiere non si intendono, Porcheddu da un metro deposita facile. Dopo un intervento miracoloso di Floris su Manca, al 39’ altro pasticcio ospite: Carraro è in controllo palla davanti all’area se la fa soffiare da Coulibaly (che così si riscatta), sino a quando Pavone infila il diagonale vincente. Pavone ci riprova al 44’: destro (deviato) che il portiere leva dall’incrocio dei pali.

Il secondo tempo

La ripresa vede il Carbonia in controllo (al 10’ di poco alto un sinistro di Cadau), ma la partita gira al 23’: Coulibaly è bravo a infilarsi fra due difensori ma sbecca il palo esterno da posizione defilata, sulla ripartenza la retroguardia del Carbonia combina un pasticcio (non ci si intende su chi deve intervenire su un pallone vagante) e allora mette tutti d’accordo Caggiu. Poi alla mezzora di poco a lato un destro di Cocco: la Nuorese accarezza l’idea di vincerla. Negli ultimi venti minuti scade enormemente di qualità l’arbitraggio di Laudadio di Matera: sorvola su falli del tutto evidenti ed espelle al 79’ Porcheddu per un intervento assolutamente veniale. Nel Carbonia esordio in assoluto per il 17enne Thomas Serra.

