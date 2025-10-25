La Nuorese salva il primato 

Nuorese 1

Ilvamaddalena 1

Nuorese (4-4-2) : Mascia, Puddu, Catte (37’ st Floris), Carraro, Dessolis, Tanda, Todde (11’ st Argiolas), Cadau, Caggiu, Cocco (30’ st Demurtas), Manca (8’ st Cossu). In panchina Ruggiu, Pitirra, Filia, Barracca, Contu. Allenatore Bonomi.

Ilvamaddalena (4-4-2) : Manis, Maisto, Zahara (30’ st Aversano), Vrdoliak, Bonu, Esposito, Alvarez (33’ st Galvani), Lima (24’ st Serra), De Cenco (24’ st Mondino), Attili (30’ st Vitelli), Piassi. In panchina Verardi, Munua, Bulla, Canu. Allenatore Acciaro.

Arbitro : Sanna di Sassari.

Reti : st 17’ Lima, 22’ Dessolis.

Note : ammoniti Lima, Zaccaria, Bonu.

Nuoro. Un gol e un punto a testa per Nuorese e Ilvamaddalena: i padroni di casa recuperano lo svantaggio ma il pari consente al Tempio di raggiungere i verdeazzurri in vetta alla classifica.

La gara

Subito pericolosi gli ospiti al 2’ con De Cenco, che in scivolata mette fuori. Al 4’ la risposta di Cocco su angolo: Manis devia. L’Ilva si fa avanti con Piassi al 10’ ma Attili non aggancia. Al 15’ ci prova Tanda con un destro a giro che Manis in tuffo mette in angolo. Pasticcio difensivo di De Cenco al 16’, ci prova Cadau ma la palla è fuori. Al 17’ cerca il vantaggio Piassi ma il suo tiro cross è sbilenco e finisce fuori. Occasione d’oro al 22’ per Tanda, che incorna di poco a lato. Al 24’ Alvarez serve De Cenco che non si coordina bene.

Al 26’ occasione per l’Ilva, che ottiene un rigore per un fallo su Piassi: il tiro di De Cenco però è deviato da Mascia sul palo e la rete segnata sulla ribattuta viene annullata dall’arbitro Sanna tra le proteste ospiti. Ancora Piassi al 42’ serve Lima, il cui tiro è respinto, poi al 45’ porta a spasso Catte, entra in area e viene anticipato al momento del tiro.

Secondo tempo

Nella ripresa gli ospiti pressano. Al 16’ De Cenco incorna e Mascia si salva aiutato dalla traversa. Il portiere però nulla può dopo 1’ sul siluro di Lima che di sinistro trova lo 0-1. La Nuorese reagisce al 18’ con Cocco, che tira fuori, e poi al 22’, quando è Dessolis a insaccare di testa il gol del pareggio. Brivido al 29’ quando Argiolas mette a lato di poco. Gli ospiti non si accontentano e Piassi al 34’ solo davanti a Mascia conclude fuori. Esposito al 38’ scodella in area ma nessuno dei suoi interviene e al 41’ cerca la deviazione in semi rovesciata: palla fuori. Allo scadere Cadau raccoglie un calcio d’angolo ma il tiro finisce fuori dai pali. L’Ilva recrimina per le occasioni mancate ma la Nuorese soffre e conquista un pari meritato.

