La Nuorese riparte con una nuova dirigenza 

Nuoro. Fumata bianca in via Aosta, la Nuorese Calcio passa di mano e l’imprenditore Gianni Pittorra è il nuovo presidente della società verdeazzurra. Dopo mesi di tentativi falliti per le motivazioni più disparate, quando l’intenzione della cordata denominata “La carica dei 101” sembrava essere un bluff e in città ci si interrogava sulle dichiarazioni contraddittorie lette sui social, è arrivata la svolta.

L’ex massimo dirigente Maurizio Soddu, in sella sino alla recente retrocessione dei barbaricini nel campionato di Promozione, ha fatto il reale passo indietro che in tanti gli chiedevano, dopo le dimissioni a metà presentate a novembre solo al Consiglio Direttivo, lasciando spazio al nuovo patron. Gianni Pittorra, 52enne nuorese, titolare di un’azienda di servizi di trasporto e logistica, presidente del Consorzio industriale provinciale di Nuoro, ex consigliere comunale del Psd’Az, dovrà allestire celermente un organico che possa iniziare la preparazione atletica nel giro di 10 giorni e provare a riportare la Nuorese nel calcio che conta.

Bocche ancora cucite in attesa della conferenza stampa di presentazione, ma indiscrezioni indicano Gianfranco Moro, ex capitano della squadra, quale prossimo Direttore sportivo. Si vocifera anche di alcuni allenatori nel mirino della nuova dirigenza e sembrano certe le conferme del capitano Fabio Cocco, di Andrea Peana, Alessio Demurtas e Silvio Puddu e di qualche giovanissimo.

