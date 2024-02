La Nuorese perde la testa 

Nuorese 1

Usinese 2

Nuorese (4-4-2) : Ruggiu, Rivera (21’ st Puddu), L. Manfredi, Pitirra (4’ st Demurtas), Peana, Ramos, Piredda, F. Ruggeri (24’ st Usai), M. Ruggeri, Cocco (29’ st Bonfigli), Passalenti. In panchina E. Manfredi, Bonfigli, Medde, Puddu, Demurtas, Spanu, Usai, Aru, Brundu. Allenatore Prastaro.

Usinese (4-4-2) : Tanca, Saba, Spanu, Daga, Sanna, Gutierrez, Cavaglieri, Ferranda (6’ st Panzali), Foddai (28’ st F. Mura), Luiu (36’ st Tedde), Saba. In panchina Caboni, Solinas, Tedde, A. Mura, F. Mura, Oggiano, Porcu, Capra, Panzali. Allenatore Robbi.

Arbitro : Spiga di Carbonia

Reti : 13’ pt Sanna, 18’ st Saba, 43’st Piredda.

Note : a mmoniti Gutierrez, Passalenti, Puddu Recupero 1' pt – 5' st. Spettatori 500.

Nuoro. L’ Usinese sbanca il Frogheri e raggiunge la Nuorese in classifica, scavalcata in testa dall’Alghero. Gara tutta in avanti per i verdazzurri ma ospiti cinici e pragmatici.

La cronaca

Passa l’Usinese al 13’ con Sanna che insacca su una respinta corta di Ruggiu. Prova Cocco al 26’ e coglie l’incrocio. La traversa si oppone a Saba al 45’. Ripresa con Ramos che al 2’ impegna Tanca che para di piede. Brivido al 13’ con Luiu che mette alto. Raddoppio di Saba al 18’, l’attaccante appoggia indisturbato un cross teso di Foddai. Insiste Piredda al 20’ tiro deviato in angolo. L’ex verdeazzurro Gutierrez anticipa M. Ruggeri al 33’ prima che impatti la palla sottoporta. Emerson cerca il pari su punizione al 35’: fuori. Mischia in area ospite al 42’ nessuno calcia e la difesa spazza. Accorcia Piredda con un’incornata al 42’. L’attaccante ci riprova 2 minuti dopo ma il tiro è parato. Forcing finale verdeazzurro ma Tanca al 46’ neutralizza in due tempi un colpo di testa di Manfredi e blinda la vittoria.

