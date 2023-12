la Nuorese non stecca 

Nuorese 1

Bonorva 0

Nuorese (4-3-3) : E. Manfredi (24’ st Ruggiu); Rivera, L. Manfredi, Steri, Peana, Ramos, Pitirra, Puddu, Piredda(11’ st Moro), Cocco(32’ st M. Ruggeri), Demurtas(37’ st F. Ruggeri). In panchina Ruggiu, Aru, Brundu, F. Ruggeri, M. Ruggeri, Gungui, Moro, Graf, Argiolas. Allenatore N. Ruggeri.

Bonorva (4-3-3) : Cossu; Manca, Milone, Porcu (44’ st Sanna), Piu, Silva, Ziani, Torresi, Ferrari, Salazar (25’ st Sangare), Budroni (32’ st Solinas). In panchina Olianas, Solinas, Angius, Pittalis, Sanna, Viale, Sangare, Cosseddu, Fofana. Allenatore Ciarolu.

Arbitro : Fonnesu di Sassari.

Reti : 26’st Demurtas.

Note : ammoniti Silva, Cossu, L.Manfredi, Steri, Torresi, Milone; espulso Olianas; recupero 1' pt-5' st; spettatori 400

Nuoro. La Nuorese porta a casa tre punti d’oro e consolida il primato in classifica. Partita che comincia in sordina con entrambe le squadre che manovrano a centrocampo senza impensierire troppo le difese.

La cronaca

Incursione di Cocco al 32’, il capitano entra in area e viene atterrato, rigore che lo stesso Cocco calcia ma Cossu intercetta e mette in angolo. Ci prova Emerson al 39’su punizione ma la palla sorvola il sette. Piredda si fa avanti al 41’ ma il suo sinistro è debole e Cossu para. Insiste la Nuorese, è Cocco al 44’ che coglie la traversa. Dopo un minuto Salazar di sinistro impegna Manfredi in tuffo.

Ripresa. Gli ospiti cercano il gol con Ziani al 12’: punizione sul portiere. Brivido al 21’ con l’angolo di Salazar ma Steri risolve la mischia e spazza. Sblocca il risultato Demurtas che al 26’ finalizza un cross di Cocco con un piatto che trafigge Cossu. Moro ha l’occasione del raddoppio al 34’ ma calcia su Cossu. Nel finale espulso Olianas dalla panchina ospite.

