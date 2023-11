La Nuorese non rallenta 

Posada 1

Nuorese 3

Posada (4-4-2) : A. Deledda, Ferrante, G. Satta, Pantazis, N. Deledda, Zilli, Zela, G. Satta, Bono, Sulas, M. Murgia. In panchina Pintus, Corrias, Marongiu, Ivanovic, Brundu, F. Murgia, Filipovic, Ventroni, Pani. Allenatore Farina.

Nuorese (4-3-3) : F. Manfredi, Rivera (20’ st Puddu), M. Manfredi, Steri, Peana, Emerson, Passalenti (16’ st Gungui), Pitirra, Piredda (25’ st M. Ruggeri), Cocco, Demurtas. In panchina Ruggiu, Moro, Aru, Mereu, Graf, F. Ruggeri. Allenatore N. Ruggeri.

Arbitro : Fresu di Sassari.

Reti : nel primo tempo 5’ Emerson, 15’ L. Manfredi; nel secondo tempo 15’ Zela, 23’ Piredda.

Note : ammoniti N. Deledda, F. Murgia, M. Murgia, Ferrante, Passalenti, Rivera, M. Manfredi; espulso N. Deledda.

POSADA. La Nuorese espugna il comunale contro un Posada combattivo che, dopo essere passato in svantaggio di due reti, è riuscito a accorciare il distacco con Zela, andando vicino anche al gol del pareggio. Poi Piredda, a metà della seconda frazione, ha consolidato il risultato e spento le speranze dei baroniesi di conquistare un risultato positivo contro la prima forza del torneo.

Le azioni

Pronti via e la Nuorese all’alba del match si trova già in doppio vantaggio. Passano 5’ dal fischio d’inizio ed ecco il primo gol: punizione per gli ospiti, si incarica della battuta Emerson, la sua conclusione non lascia scampo a Deledda. Il raddoppio dei barbaricini arriva al 15’ con Manfredi che rifinisce al meglio un cross dalla destra. Nel primo quarto d’ora della ripresa Zela legge bene un tiro cross di Zilli, si inserisce e accorcia il risultato. Il Posada spreca le occasioni del pareggio con Zela e Ferrante, così la Nuorese ne approfitta e chiude definitivamente l’incontro con il gol di Piredda. Nel finale Cocco centra in pieno il palo.

RIPRODUZIONE RISERVATA