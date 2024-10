La Nuorese mette il turbo 

Nuorese 4

Ghilarza 1

Nuorese (4-4-2) : Trini, Laconi, Satta, Dessolis (37’st Filia), Ramos, Steri, Cadau, Cocco (30’st Demurtas), Cossu (17’st Puddu), Villa (21’st Chiappetta), Manca (44’st Pitirra). In panchina Mascia, Pitirra, Medde, Filia, Zannini, Catte, Demurtas, Puddu, Chiappetta. Allenatore Cirinà.

Ghilarza (4-4-2) : Matzuzi, Ibba, Chessa (33’st R. Biscu), Melis, Chergia, Gaita (22’st Corrias), Oppo, Acosta, Capino,Orro, Floris. In panchina Miscali, Manca, Carboni, Rubattu, Vorticoso,Corrias, R. Biscu, S. Biscu, Cossu. Allenatore Floris.

Arbitro : Piras di Alghero.

Reti : 3’ pt e 19’ pt Cossu, 8’ st Oppo 26’ st Cadau 43’ st Demurtas.

Note : ammoniti Manca, Ibba, Emerson, Dessolis, Puddu Recupero 1’ pt - 4’ st.

Nuoro. La Nuorese cala il poker contro il Ghilarza. Verdazzurri subito in gol al 3’ con Cossu che di sinistro infila Matzuzi. Il raddoppio ancora con Cossu al 19’, lesto a raccogliere un rinvio di Trini. Si vede Chergia al 28’: incornata alta. Nella ripresa accorcia le distanze Oppo con un destro imprendibile a mezz’aria. Insistono i verdazzurri, Cadau al 26’ porta a spasso due difensori e sigla il 3-1. Ci prova Manca al 41’ ma calcia sul portiere. Spazio per Demurtas al 42’: tunnel su un difensore, servizio per Chiappetta e miracolo di Matzuzi che però nulla può un minuto dopo quando ancora Demurtas salta due avversari e chiude la gara.

