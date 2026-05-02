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Eccellenza.
03 maggio 2026 alle 00:04

La Nuorese ko Il Tempio in finale 

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Il Tempio passa a Nuoro e conquista la finale di Eccellenza, raggiungendo l’Ilva già qualificata grazie al secondo posto in classifica. La Nuorese conclude i playoff sconfitta dalla squadra dell’ex allenatore verdeazzurro Giuseppe Cantara. Gli uomini di mister Bonomi finiscono qui la stagione – dopo un campionato di vertice – con una prestazione opaca. Altissima la posta in palio, la finale regionale contro l’Ilvamaddalena, finita alle spalle del Lanusei. L’inesperienza ha giocato un brutto tiro a capitan Cocco e compagni, apparsi contratti davanti ad un avversario che voleva assolutamente fare risultato. I galletti partono subito aggressivi e compatti, confezionando alcune occasioni da goal. Al 24’ Bringas devia un angolo di testa e coglie la traversa, azione fotocopia al 39’ stavolta l’attaccante infila Mascia e porta in vantaggio il Tempio.

Nella ripresa la Nuorese prova ad alzare il baricentro ma senza mai impensierire il portiere Idrissi. Tegola per la Nuorese: si infortuna Pier Paolo Falchi, subentrato a Catte, per lui rottura del tendine d’Achille. Lemiechevsky cerca il raddoppio in due occasioni, prima lambisce il palo e poi Mascia agguanta la sfera.

I vincitori

Grazie al successo, il Tempio dovrà affrontare le due gare della finale playoff. A fine gara soddisfazione comprensibile per mister Cantara: «Vincere a Nuoro non è mai facile, oggi abbiamo fatto una gara strepitosa, sono orgoglioso di questo gruppo. Ora serviranno le stesse lucidità e grinta per affrontare l Ilva». Diverso lo spirito di Bonomi che rende merito agli avversari e sottolinea l’amarezza per aver fallito l’obiettivo della finale anche se ad un organico così giovane vanno comunque fatti i complimenti per il terzo posto in classifica. Mercoledì 6 maggio la finale di andata a Tempio e domenica 10 il ritorno a La Maddalena per scoprire chi avrà la possibilità di puntare la promozione in serie D per il prossimo anno.

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