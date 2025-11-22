La Nuorese in scioltezza 

Nuorese 3

Taloro Gavoi 0

Nuorese (4-4-2) : Mascia, Puddu, Catte (30’ st Floris), Carraro, Dessolis, Tanda (1’ st Demurtas), Pilu (9’ st Argiolas), Cadau, Caggiu, Cocco (34’ st A. Cossu), Manca (45’ st Piredda). In panchina Ruggiu, Pitirra, Filia, Contu. Allenatore Bonomi.

Taloro Gavoi (4-4-2) : M. Fadda, M. Fois, Secchi, Sau, Castro (9’ st Canu), Navarrette, M. Cossu, Delussu (18’ st Santoro), Caddeo (28’ st Canessini), Malatesta (5’ st Scanu), E. Fois (40’st Zappino). In panchina Medde, Soro, A. Fadda, Moro. Allenatore Fadda.

Arbitro: Ricci di Rovereto.

Reti : st 33’ Caggiu, 16’ Carraro, 46’ Piredda.

Note : espulso Scanu; ammoniti Puddu, Catte, Floris, Piredda, Caddeo, E. Fois.

Nuoro. Anticipo della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne al Franco Frogheri di Nuoro, con un mazzo di fiori depositato su una panchina rossa installata davanti alle tribune. In campo poi la Nuorese domina il derby di Barbagia col Taloro Gavoi e mantiene la testa della classifica, seppur in condominio con il Tempio.

La partita

Al 19’ è l’ex Caddeo che prova il tiro: fuori. Al 20’ verticalizzazione di Cadau ma Caggiu non arriva sulla palla. Al 21’ punizione di Caddeo, palla fuori. Brivido al 26’, quando Manca devia sul palo la palla scagliata da Pilu. Al 29’ ci prova E. Fois, tiro parato. Al 33’ è Caggiu a sbloccare la gara con un destro al volo. Il Taloro reagisce timidamente al 35’ con E. Fois: Mascia para. Al 44’ incursione di Malatesta ma Dessolis spazza.

La ripresa

Al 7’ del secondo tempo cross di Navarrette del Taloro ma nessun compagno raccoglie l’invito. Al 9’ i verdeazzurri cercano il raddoppio con Caggiu il cui tiro è respinto corto, poi la difesa libera. Al 16’ il raddoppio: angolo di Cocco, incornata respinta e sulla ribattuta Carraro risolve di testa la mischia in area. Al 18’ Demurtas tira alto. Al 21’ Caddeo è anticipato sottoporta da Mascia. Al 24’ punizione di E. Fois e Cadau mette in fallo laterale. Al 26’ il siluro di Puddu da 40 metri è parato. Al 29’ ospiti all’attacco: angolo di E. Fois e Dessolis allontana. Al 30’ brivido sul tiro di Demurtas, respinto. Al 27’ Argiolas in area è anticipato al momento del tiro. Al 43’ pasticcio in area Nuorese, con Mascia che perde palla ma nessun avversario interviene e la difesa allontana. Al 44’ SEcchi prova la conclusione e Mascia blocca. Piredda chiude i conti 1’ dopo il suo ingresso in campo: al 46’ insacca di testa e fa esplodere il pubblico. Infortunio archiviato, la Nuorese ritrova il suo bomber. Al 50’ espulso Scanu per un fallo da dietro.

