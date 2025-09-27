VaiOnline
Al Frogheri.
28 settembre 2025 alle 00:52

La Nuorese fatica ma batte il Buddusò e vola al comando 

Nuorese 2

Buddusò 1

Nuorese (4-3-3) : Mascia, Puddu, Aru (15’ Argiolas), Carraro, Dessolis, Cadau, Tanda (21’ st Demurtas), Cocco (41’ st Barracca), Manca (32’ pt Cossu), Caggiu, Catte (47’ st Floris). In panchina Ruggiu, Piredda, Pitirra, Filia, Barracca. Allenatore Bonomi.

Buddusò (4-4-2) : Faralli, Carvalho, Cordoba, Barilari, Faye (47’ st Anane), Sambiagio, Gomis (34’ st Portello), G. Canu, Seillane (27’ st Sergio), Uleri (13’ st Scanu), Balde. In panchina M. Canu, Umar, Ghisu, Marrone, Fideli. Allenatore Terrosu.

Arbitro : Masu Ruela di Olbia.

Reti: pt 8’ Faye, 40’ Cocco; st 26’ Demurtas.

Note : ammoniti G. Canu, Cadau, Dessolis.

Nuoro. La Nuorese fa bottino pieno in rimonta col Buddusò. Si inizia con un minuto di silenzio per Alessandra Cottu, la dodicenne di Ollolai morta lunedì. Ospiti in gol all’8’ con Faye di testa. Dopo 1’ ci prova anche Sambiagio di piatto ma la palla va fuori. Nuorese in avanti al 22’ con un colpo di testa di Dessolis che finisce alto. I verdeazzurri insistono: al 26’ con Caggiu, che calcia fuori, e per due volte con Catte che al 27’ e al 37’ tira trovando pronto Faralli. L’1-1 arriva al 40’ con Cocco su punizione. Brividi al 47’ quando Carraro perde palla ma Balde trova l’opposizione di Mascia. Nella ripresa la Nuorese cerca la vittoria ma al 6’ Cocco sbaglia un rigore. Al 26’ il gol vittoria: Demurtas incorna e non sbaglia.

