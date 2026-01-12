La Nuorese è sulle barricate 

La Nuorese è in piena corsa per il primato nel campionato di Eccellenza e per il ritorno in Serie D, ma fuori dal campo la società sta combattendo una battaglia altrettanto dura, fatta di difficoltà strutturali, costi elevati e rapporti sempre più tesi con l’amministrazione comunale. Ieri mattina, il caso è esploso quando il presidente Gianni Pittorra, accompagnato dalla dirigente Emanuela Priori, dall’allenatore e da tutta la squadra, si è presentato in Comune per riconsegnare le chiavi dello stadio “Frogheri”, minacciando di ritirare la squadra dal campionato. Un gesto forte, che vuole denunciare una situazione definita dalla società «non più sostenibile».

Le accuse della Nuorese

La dirigenza lamenta di avere in concessione dal 2019 uno stadio privo di omologazione definitiva, utilizzabile solo in deroga e con numerose strutture chiuse: una sala ristrutturata e destinata al “terzo tempo”, e una palestrina mai realmente consegnata, locali inutilizzabili da mesi e impianti che presenterebbero criticità. Il Comune avrebbe fatto diverse contestazioni alla società, come quella dei tornelli arrugginiti, «che – sostiene la Nuorese – noi non abbiamo mai visto». Tra i punti più contestati lo stato del manto erboso, danneggiato durante la Festa del Redentore e mai ripristinato dal Comune. Il costo dell’acqua per tentare di recuperare il prato - secondo la società - è ricaduto quasi interamente sulla Nuorese: «È arrivata una bolletta solo per settembre da circa 8 mila euro. Abbiamo speso oltre 60 mila euro in pochi anni - ha denunciato Pittorra -. Paghiamo uno stadio intero ma possiamo utilizzarne solo una parte. Ogni settimana spendiamo 500 euro per dare da mangiare ai ragazzi, e 9 mila euro fino ad oggi per allenarci fuori Nuoro, tra Orani e Oliena. Siamo la terza squadra della Sardegna, non possiamo essere gestiti come una squadretta». La Nuorese, è stata costretta, dopo aver montato una nuova caldaia, a rimettere la vecchia «e ci avete contestato anche quello». Insomma migliorie non richieste.

Il caso Città Giardino

Altro nodo critico il campo di Città Giardino, dove si allena la giovanile, e per la Nuorese esisterebbe un problema di alimentazione elettrica. Il presidente ha sottolineato le ricadute sociali della situazione: «Abbiamo perso otto ragazzi del settore giovanile, di 16 anni. Meglio che stiano in un campo a studiare e crescere, o che vadano a “zonzo” nei bar?» L’assessora allo Sport e vicesindaca Natascia Demurtas ha però riferito di aver effettuato un sopralluogo domenica, riscontrando il corretto funzionamento degli impianti: «Le luci c’erano e non scattava il salvavita». Pittorra ha replicato: «è un problema di alimentazione elettrica».

Tregua armata

Dopo un confronto acceso ma diretto, il sindaco Emiliano Fenu e l’assessora Demurtas hanno chiesto di non formalizzare la restituzione delle chiavi. Per lunedì è stato fissato un nuovo incontro, al quale parteciperanno amministrazione, uffici tecnici e dirigenza della Nuorese, per chiarire nel dettaglio tutte le problematiche e individuare possibili soluzioni. Ne va del futuro del club verdeazzurro. «Siamo disponibili a confrontarci e a risolvere i problemi - ha dichiarato Fenu -. Lo sport è un servizio essenziale e la Nuorese rappresenta una realtà storica che dà lustro alla città. È vero, Nuoro soffre una cronica carenza di impianti e quelli esistenti necessitano di interventi importanti, ma l’impegno dell’amministrazione c’è». Nello stadio a maggio sarà rifatto il campo in sintetico. Si è chiesto, per non perdere la possibilità di ospitare grandi squadre, di fare un fondo misto.

