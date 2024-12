La Nuorese deve arrendersi al gol dell’ex, Camba regala tre punti d’oro alla Ferrini 

Ferrini 1

Nuorese 0

Ferrini (4-4-2) : De Luca; Zedda, Corona, Boi, Fredrich (1’ st Mat. Manca); Montisci, Carboni, Alexandre (21’ st Serrau), Dore (38’ st Mele); Podda (43’ st Serra), Camba. In panchina Monni, Piroddi, Pusceddu, Lecca, Carta. Allenatore Antinori.

Nuorese (4-3-1-2) : Trini; Laconi, Braga, Emerson, Puddu; Steri, Demurtas (17’ st Dessolis), Cadau; F. Cocco; G. Cocco (33’ st Cossu), Mas. Manca. In panchina Mascia, Pitirra, Catte, Zannini, Filia, Sogos, Medde. Allenatore Cirinà.

Arbitro : Sanna di Sassari.

Rete : nel secondo tempo 37’ Camba.

Note : ammoniti Alexandre, Camba, Braga, Corona, Dessolis. Recupero 2’ pt-7’ st.

Il gran rientro di Lorenzo Camba: gol nel finale per una fondamentale vittoria scacciacrisi della Ferrini, la prima sotto la guida di Bebo Antinori e a 50 giorni dalla precedente. Per la Nuorese è il quarto 1-0 consecutivo, due a favore e altrettanti contro.

La partita

Dieci minuti per la prima grande chance, Dore calcia dal vertice dell’area piccola alto di un soffio. Risponde Fabio Cocco, che non trova lo specchio su un assist arretrato dalla linea di fondo. Al 28’ ancora Dore, tiro al volo su cambio gioco da destra fuori non di molto. A inizio ripresa preme fortissimo la Ferrini: al 4’ conclusione di nuovo di Dore e Trini manda in corner, due minuti dopo Camba serve Montisci e il portiere della Nuorese fa un miracolo sulla battuta a botta sicura. I verdazzurri si fanno vedere al 19’, con un tiro alto da parte di Emerson. A dieci minuti dal termine punizione da posizione centrale con giallo per Dessolis, calcia Dore e una deviazione per un soffio non fa finire il pallone in porta. Dall’angolo mischia in area e respinta della difesa ospite, ma sull’azione seguente la Ferrini passa: Montisci lancia poco oltre la metà campo e trova in maniera perfetta Camba in area, che calcia al volo e supera Trini per il gol dell’ex. L’attaccante, già in rosa dal 2021 al 2023, è tornato dieci giorni fa dal Villasimius. Nel lungo finale (oltre 7’ di recupero) la Nuorese non riesce a riprendere il pari.

