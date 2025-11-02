VaiOnline
Al Comunale.
03 novembre 2025 alle 00:06

La Nuorese cade a Villasimius  

I ragazzi di Prastaro a -3 dalla vetta, a segno Ragatzu e Sina Filho  

Villasimius 2

Nuorese 0

Villasimius: Forzati, Muzzo, Scarpato, Caferri, Kiwobo, Isaia, Saba, Sina Filho, Ragatzu (29’ st Scioni), Dambros (1’ st Cannas), Magli (12’ st Beugrè). In panchina Brunazzo, Zedda, Concas, Marras, Bulala, Cogoni. Allenatore Antonio Prastaro.

Nuorese: Mascia, Puddu (46’ st Demurtas), Catte (36’ st Floris), Carraro, Dessolis, Tanda (24’ st Cossu), Todde (39’ st Zingaro), Cadau, Caggiu, Cocco, Manca. In panchina Ruggiu, Pitirra, Filia, Rosa, Piredda. Allenatore Claudio Bonomi.

Arbitro: Danilo Ragno di Molfetta.

Reti: pt 38’ (r) Ragatzu; st 3’ Sina Filho.

Note: ammoniti Scarpato, Isaia, Carraro, Tanda, Dessolis.

Villasimius. Dopo la vittoria in Coppa Italia, il Villasimius si ripete e batte ancora l’ex capolista Nuorese, infliggendole la prima sconfitta stagionale. Un successo prezioso per gli uomini di Antonio Prastaro, che interrompono una serie di due ko consecutivi in campionato e si portano a meno tre dalla vetta, in un torneo equilibratissimo con le prime sette squadre racchiuse in soli tre punti. I barbaricini scivolano invece al secondo posto (condiviso con Ilvamaddalena e Lanusei), a una lunghezza dal Tempio.

Nel primo tempo, al 29’, il nuovo acquisto del Villasimius Magli centra la traversa dalla distanza. Poco dopo, al 38’, un difensore ospite intercetta con la mano una girata di Ragatzu: è rigore, che lo stesso attaccante realizza spiazzando Mascia. Al 43’ Manca impegna Forzati, attento nella respinta.

In avvio di ripresa, al 3’, i padroni di casa raddoppiano: su punizione di Cannas, la difesa verdazzurra respinge, ma la palla arriva a Sina Filho, che dal limite scaglia al volo un destro sotto l’incrocio dei pali. La Nuorese prova a reagire, ma Forzati è decisivo in due interventi, mentre il Villasimius sfiora il tris in contropiede.

