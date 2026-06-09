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10 giugno 2026 alle 00:28

La Nuorese alla ricerca di un futuro sereno 

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Nuoro . La Nuorese si accinge a chiudere il bilancio di fine stagione. Purtroppo ha dovuto recentemente rinunciare alla gara contro la Sarnese della fase nazionale Under-18, occasione in cui si sono rincorse insistentemente alcune voci su ipotetici problemi societari. «Nessun problema interno», dichiara il presidente Gianni Pittorra, «è stata una scelta sofferta ma che abbiamo dovuto assumere viste le difficoltà di una trasferta del genere».

Il presidente Pittorra smentisce categoricamente criticità societarie, ma è molto chiaro sul futuro che attende la Nuorese. «Stiamo interagendo attraverso dei professionisti con l’amministrazione comunale», evidenzia. «Puntiamo a un accordo che ci consenta di impostare il futuro con delle certezze, è impensabile progettare qualunque cosa senza avere la disponibilità dello stadio Frogheri con date certe». Stasera ci sarà un nuovo consiglio direttivo per chiudere il bilancio e valutare il da farsi.

Riguardo le notizie ufficiose dell’iscrizione a rischio per la nuova stagione e di rimborsi non percepiti da diversi giocatori, Pittorra è sereno: entro la scadenza dei contratti verranno saldati i conguagli e le rimanenze; l’iscrizione è chiaramente subordinata alla chiarezza con cui il Comune dichiarerà il termine dei lavori allo stadio, che peraltro non sono ancora iniziati. Il progetto che la Nuorese presenterà punta ad avere la serenità di impostare un lavoro che possa essere svolto nell’arco di qualche anno: sono necessari tempismo e trasparenza, per dare garanzie ai soci e agli eventuali nuovi partner che volessero valutare di avvicinarsi alla società e dare una mano.

La riunione odierna chiarirà alcuni dubbi e porrà delle condizioni precise all’amministrazione, per il bene della Nuorese e per poter iniziare a pensare al nuovo campionato di Eccellenza, dopo il brillante terzo posto dello scorso torneo.

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