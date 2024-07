La Nuit des Étoiles Anbeta Toromani  madrina sul palco 

Sarà Anbeta Toromani a fare da madrina a La Nuit des Étoiles, la rassegna che il 27 luglio alle 22 farà di piazza Crispi il palcoscenico per le più importanti stelle della danza classica. La ballerina, già concorrente e giudice di “Amici” di Maria De Filippi, sarà presente sul palco del galà che celebra i 25 anni della Vetrina Coreografica di Danza nel suggestivo scenario del Golfo di Olbia, mostrando la magia del balletto declinata ai più alti livelli, in un contesto aperto al grande pubblico. Un appuntamento che ha già catalizzato l’attenzione di tanti appassionati sul territorio, infatti la richiesta dei biglietti per la serata è già oltre le aspettative. Le prevendite restano comunque disponibili online nell’apposita sezione ticketing su www.lanuitdesetoiles.it (sotto tutte le info utili) e fisicamente a Olbia da Stage One, in via Gabriele D’Annunzio.

Sotto la direzione della coreografa Mavi Careddu si esibiranno alcuni tra i più importanti nomi internazionali della danza classica, dando vita a uno spettacolo indimenticabile. Tra le tantissime stelle che parteciperanno all’evento spicca la presenza di Steven McRae, primo ballerino del Royal Ballet di Londra, e di Iana Salenko, prima ballerina dello Staatsballett di Berlino: la coppia metterà in scena l’anteprima mondiale di una nuova esecuzione del Boléro di Maurice Ravel.

RIPRODUZIONE RISERVATA