La Notte Rock apre la Fiera delle ciliegie 

La Notte Rock apre la quarantesima Fiera delle ciliegie. Come ormai accade da anni, arrivano in piazza Vittorio Emanuele gli allievi di musica d’insieme della Scuola Civica di musica per l’Ogliastra ad infiammare il palco per il concerto finale che apre la kermesse lanuseina. L’appuntamento è per oggi alle 20.30 con una scaletta che promette essere esplosiva e piena di energia e talento: Bands Rock, Mistura Fluo, percussioni e ritmo allo stato puro, e la classe di organetto per non perdere mai di vista la tradizione.

