La notte magica tra astri e nuraghi 

Una notte senza luna a scrutare le stelle sulla sommità della collina di Santu ‘Anni. Dallo stesso punto in cui, 3.500 anni fa, le osservavano i costruttori dei nuraghi. Con un astrofisico a spiegare a 39 bambini delle scuole elementari di Dolianova il rapporto profondo tra la civiltà nuragica e gli astri, le conoscenze di un popolo che costruiva i suoi monumenti tenendo conto dell’allineamento di sole e luna. Una serata magica che ha coinvolto anche i genitori degli alunni, tutti a testa in su a godersi il fascino del cielo stellato.

Il percorso

«È il modo migliore per concludere il progetto didattico – dice Francesca Saba, maestra della quarta A – ogni anno cerco di inventare qualcosa per far capire ai bambini l’importanza della civiltà nuragica di cui i libri di testo purtroppo non parlano». Così è nato il progetto extracurriculare che ha coinvolto anche i bambini della quarta C. «Ho chiesto una mano a Francesca Murgia, insegnante di musica – prosegue Saba – in poco tempo è riuscita a creare una storia con un bronzetto protagonista che ha permesso agli alunni di immaginare la vita all’interno dei villaggi nuragici: il lavoro, il culto e la festa. Tutto questo dopo aver visitato il nuraghe di Orroli e il santuario di Santa Vittoria a Serri dove la guida ha svelato quanto anche ai nuragici piacesse cantare, suonare e far festa. Da questa esperienza sono emersi i ritmi per uno spettacolo musicale».

Studio e gioco

Un percorso, tra studio e momenti ludici, che ha appassionato i bambini. Molti di loro hanno iniziato a fare domande sui rapporti dei nuragici con le altre civiltà del Mediterraneo, sulle loro conoscenze astronomiche che gli permettevano di costruire con precisione torri e pozzi sacri.

Sollecitazioni da cui è nata la serata finale con l’astrofisico Matteo Bacchetti che per quasi due ore ha risposto alle curiosità dei bambini: «Perché gli antichi scrutavano il cielo? I nuragici sapevano quando osservare le eclissi? Avevano qualche divinità collegata alla nostra galassia?». Sono solo alcune delle domande rivolte all’astrofisico che ha guidato gli alunni all’osservazione delle stelle con l’ausilio di un raggio laser e i telescopi spiegando cosa vedevano i popoli della preistoria. «L’attenzione e la curiosità dei bambini sono state davvero sorprendenti – rimarca Francesca Saba – il loro entusiasmo ha coinvolto anche le famiglie e ha spinto molti genitori a conoscere i numerosi siti presenti nel nostro territorio. Dal nuraghe pentalobato di Santu ‘Anni, ancora da scavare, all’altare nuragico di Su Crabili ‘e Simoni. Un patrimonio immenso ancora tutto da scoprire».

RIPRODUZIONE RISERVATA