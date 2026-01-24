La notte magica di Seba Esposito: «Grande gruppo» 

Nella vittoria del Cagliari al Franchi c’è tanto di Sebastiano Esposito. L’attaccante di Castellammare di Stabia ha lasciato il segno con l’assist decisivo per il raddoppio di Marco Palestra a inizio ripresa: «Abbiamo dato un messaggio importante, vincendo qui a Firenze. Conquistare 6 punti contro Juventus e Fiorentina, squadre allestite per fare cose importanti, significa che siamo una grande gruppo che lavora con abnegazione».

Quella di Esposito è stata anche una prestazione di grande sacrificio. Sempre dentro la partita, ha lavorato molto in fase di non possesso, abbassandosi per dare una mano alla squadra e risultando prezioso nelle ripartenze che hanno messo in difficoltà la difesa viola. «Sicuramente è un lavoro che richiede il mister. Ma la nostra classifica e, in generale il campionato, ci porta a dover giocare in questo modo. Guardando l’Inter, anche Lautaro Martinez e mio fratello Pio fanno questo tipo di lavoro, dando copertura dietro».

Il muro su Fagioli

Ha avuto anche il compito di schermare Fagioli: «Anche questo è stato un lavoro richiesto dal mister, ovvero non far giocare un mediano molto forte come lui. Penso di esserci riuscito». E sul gol che manca in questo periodo, l’attaccante risponde così: «Agli inizi, quando sono arrivato qui, mi si chiedeva spesso il gol. Ma non sono un giocatore che vive per questo Cerco di sacrificarmi e di mettermi a disposizione della squadra con giocate importanti. Vengo da un mese difficile, anche per questioni extracampo. Sono io il primo a essere autocritico. Penso che la mia prova con la Fiorentina sia stata comunque positiva». Esposito svela anche un aneddoto: «In estate sono stato vicino alla Fiorentina ma la cosa non si è concretizzata perché avevo scelto di venire a Cagliari. Sono felice di essere qui».

L’ironia su Palestra

Su Dazn gli chiedono se sia più forte Palestra o suo fratello Pio: «Se Marco cominciasse a farmi più assist, potrei dire lui», risponde in modo scherzoso, «per il momento mi ha fatto solo un assist, quindi dico Pio». E su Palestra aggiunge: «Sono contento di avergli fatto fare il primo gol in Serie A. Spero lui possa ricambiare facendomi fare altri gol».

La felicità di Gaetano

Anche il nuovo play rossoblù commenta la vittoria del Franchi: «Oggi contava dare continuità alla vittoria di una settimana fa. Dobbiamo rimanere compatti e continuare così». E sul ruolo da regista: «Ne ho parlato tempo fa col mister e lo staff, ci vuole tempo per costruire una determinata idea tattica. Marco Palestra? È forte e lo sta dimostrando. Ha grande potenzialità e sono contento che abbia trovato il gol. Lo aspettava da tempo».

RIPRODUZIONE RISERVATA