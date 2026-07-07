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Il concerto.
08 luglio 2026 alle 01:37

La notte magica di Amii Stewart 

Tramonto al Nervi con l’orchestra del Lirico: la regina incanta Cagliari 

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Vibra tutto. Vibra l’anima, che lei, la regina della musica dance anni Ottanta, riesce a trafiggerti anche se non vuoi. «Buonasera». Arriva in bianco, casacca e pantaloni al ginocchio. Pancia scoperta, cinque fenicotteri che la salutano; la regina senza corona e coi fiori tatuati sulla testa senza capelli, perché sono una schiavitù e Amii Stewart professa e canta libertà. Tramonto alle spalle, tutt’attorno l’orchestra del Lirico. Lei ondeggia come gli archetti dei violini, con le maniche a sbuffo della casacca che fanno coreografia e sembrano danzare come per magia.È magico l’inizio, un quarto d’ora prima delle 21, con Turn your love around, che vinse un Grammy Awards come miglior canzone Rhythm & Blues. Vince lei, Amii che al padiglione Nervi di Cagliari sembra davvero una regina, col bianco che fa contrasto con la divisa nera dei musicisti, e si muove con eleganza e danza leggiadra mentre tira fuori pezzi da Novanta della musica.

Amore e speranza

In scaletta c’è Overjoyed, di Stevie Wonder, che parla di amore non corrisposto e di speranza. E lei continua ad ondeggiare. E poi c’è Ennio Morricone. Ma prima chiama Antonio e chiede meno orchestra nelle cuffie e del Maestro dice che è la persona che le ha fatto fare una svolta nella carriera. «Gli sarò sempre grata, era anche un carissimo amico». E regala al pubblico Hurry to me, la colonna sonora di Metti una sera a cena. Non c’è la cena, ma lei, che ha superato i settanta e si mangia il palco e ipnotizza. Non c’è neppure Dance, ma c’è Ancora, ancora, ancora di Mina. Per cantarla preferisce sedersi come le donne per bene e ancora, ancora e ancora ti fa vibrare l’anima con gli acuti che ti entrano dentro. Sotto un cielo senza stelle perché tanto brilla lei.

Acuti e applausi

Togheter, insieme, e tutti insieme battono le mani. Niente pause, giusto un sorso d’acqua ogni tanto e continua con un medley, di R & B, tributo ad Aretha Franklin e venti minuti prima delle 22 è meno romanticismo e più energia. Era ed è una regina, Amii Stewart, star internazionale al debutto con l’Orchestra del Lirico di Cagliari, col direttore Peppe Arezzo. E poi è la volta di “Grazie perché”, che nel 1983 l’ha vista sul palco con Gianni Morandi. Grazie, grazie Amii, perché tu ci sei. Anche senza Morandi a cui manda un bacio. «Questa sera vorrei dedicare questa canzone a una persona speciale che non è potuta essere qui perché non sta bene. Al dottor Maurizio Porcu e a tutte le persone che si sentono a disagio e hanno acciacchi». Canta Smile, perché sorridere è l’unico modo per superare i momenti bui. Prima di chiudere ringrazia organizzatori e orchestra, chiude con Vasco, Un senso. Quello che ha dato lei, al Padiglione Nervi e al cielo senza stelle. «Grazie Cagliari». Poi il saluto: «Ognuno di noi ha negli occhi un po’ di tristezza, perché siamo circondati da guerre senza senso. L'arma che rimane è amare le persone che incontri».

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