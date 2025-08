La notte in marina finisce male: cuoco aggredito con calci e pugni 

Un pestaggio dai contorni ancora poco nitidi è avvenuto nella notte tra venerdì e ieri, nella marina di Gairo. Un uomo di 58 anni, di Tortolì, è stato colpito con un pugno sul volto. Ai soccorritori, che sono arrivati pochi minuti prima delle 5, ha detto di non ricordare nulla dell’accaduto. Era cosciente ma in evidente stato confusionale in seguito al trauma facciale riportato.

Il fatto è successo nella zona di Baccu ’e Praidas. Non è neppure chiaro il motivo per cui l’uomo, cuoco che lavora in una struttura turistico-ricettiva di Cardedu, si trovasse da quelle parti. Forse è andato per trascorrere una serata di svago dopo la serata davanti ai fornelli. Ma in questa vicenda ancora poco chiara c’è di certo che l’uomo è stato trasportato in condizioni critiche al Pronto soccorso di Lanusei e che i carabinieri della compagnia di Jerzu hanno avviato le indagini per dare un nome e un cognome al responsabile dell’aggressione. Al vaglio dei militari alcune testimonianze di persone che potrebbero aver assistito all’episodio di violenza, eredità di un giallo notturno su cui la Procura della Repubblica di Lanusei potrebbe, a breve, aprire un’inchiesta. Al momento il movente, che ha scatenato l’aggressione, nasconde un mistero.

RIPRODUZIONE RISERVATA