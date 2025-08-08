La notte è lunga con Bob, Peggy e 50 Cent 

Bob Sinclar, Peggy Gou e Claptone al Phi Beach e 50 Cent al Twiga infiammano l’estate in Costa Smeralda. Il re dei dj tornerà in console nel celebre locale di Baia Sardinia il 18 agosto. Nel mentre la performance della queen sudcoreana alla vigilia di Ferragosto. Dopo, il 21, quella del disc jockey e produttore discografico tedesco di “No Eyes”.

In consolle

Quanto a 50 Cent sarà necessario spostarsi di qualche chilometro, all’ingresso di Porto Cervo, dove il rapper newyorkese (del Queens) sarà di scena il 13 agosto. Ma ne varrà la pena. Intanto, a Baja Sardinia non si sono ancora spenti gli echi di “Love Generation”, “World, Hold On”, “Rock This Party” e “LaLa Song”, del remix di “A far l’amore comincia tu” e di “I Believe”, con cui Sinclar ha debuttato quest’anno nel locale del patron Luciano Guidi giovedì. Ma per il bis del 56enne dj e produttore discografico francese, golden boy della house internazionale che, Forte Cappellini a parte, da queste parti è di casa – indimenticabile la partecipazione nel luglio 2021 al Water World Music Festival, nel Golfo di Cugnana, tra Olbia e Porto Cervo – si preannuncia il sold out.

Ma una habituée del Phi Beach è pure la poliedrica Peggy Gou. La star di “Na Na Na”, dj e produttrice ma anche stilista, è attesa in Sardegna il 14 agosto dopo una serie di date incandescenti e la prima assoluta in Kosovo, di fronte a migliaia di spettatori, al Sunny Hill di Pristina, dove la co-fondatrice del festival, la pop star Dua Lipa, l’ha accolta a braccia aperte. E pure Claptone, protagonista di molte estati smeraldine, non scherza: l’uomo con la maschera dorata, considerato un riferimento per la musica house, 32esimo nell’ultima classifica dei cento migliori dj del mondo di “Dj Mag”, animerà la notte di Baja Sardinia dopo la settimana ferragostana, il 21, con la voglia di far festa ancora viva. Attizzata da 50 Cent.

Tra i “big” dell’estate isolana, la leggenda del rap arriva in Costa Smeralda il 13 agosto per celebrare la prima stagione del Twiga, ex Billionaire, nome di peso del cartellone del locale di Porto Cervo che prima di lui avrà già offerto la scena a Fedez e Marco Carola. Dal rapper, imprenditore e produttore americano, icona dell’hip hop mondiale nato Curtis James Jackson III nel 1975, ci si potrà aspettare “In Da Club”, “Candy Shop”, “P.I.M.P.”, così come “Many Man”, “I Get Money” e “21 Questions”. Ma – soprattutto – da 50 Cent è lecito aspettarsi uno “Show” con la “S” maiuscola. Uno spettacolo a 360 gradi, com’è nelle corde e nel repertorio di chi con la sua arte è riuscito a costruire un impero dell’intrattenimento.

