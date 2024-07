La notte di Trump: «Ho unito il partito, unirò gli Stati Uniti» 

Milwaukee. Unità del partito e del Paese. Ma anche America firs t: gli alleati devono pagare di più per la difesa, dazi commerciali per difendere le industrie Usa e la più grande deportazione di massa di migranti al confine col Messico, dove riprenderà la costruzione del muro. Pugno duro su Cina e Iran, pieno sostegno a Israele e pace negoziata in Ucraina.

Sono i punti principali del discorso di accettazione di Donald Trump della nomination per la Casa Bianca, nella notte conclusiva della convention repubblicana nel Fiserv Forum di Milwaukee. C’erano tv di tutto il mondo, 2.429 delegati, migliaia di giornalisti e di tutti i familiari, compresi Melania e Ivanka finora assenti. Temi in parte rilanciati anche dal suo vice JD Vance nel debutto la sera prima.

La chiusura della kermesse “Make America great once again”, sarà ricordata come l'apoteosi di The Donald, risorto dalle ceneri dell'attacco al Capitol del 2021, sopravvissuto per ora a tutti i processi importanti e soprattutto all'attentato in Pennsylvania. Ora è il dominatore incontrastato di un partito monolitico dove si sono uniti fedelissimi, scettici e never-Trump (tra cui Vance) ed è il frontrunner di una campagna che potrebbe cambiare traiettoria forse solo se Joe Biden facesse un passo indietro.

A presentarlo è Dana White, il ceo dell'organizzazione di arti marziali miste “Ultimate fighting championship”: l'uomo giusto per valorizzare la reazione combattiva del tycoon dopo l’attentato. Quello di Trump - con una benda sull'orecchio ferito - è il primo discorso pubblico dopo lo sparo, che l'ha indotto a cambiare quello che doveva essere un «bombardamento» contro Biden in un appello all'unità degli Usa. Senza evocare per ora la controversa piattaforma per la «seconda rivoluzione americana di Project 2025», che concentrerebbe il potere nelle mani dell'esecutivo. Un modo per intercettare in prime time indipendenti, moderati e indecisi, allargando la base repubblicana.

