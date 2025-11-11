La notte di Sinner, brillano Bolelli e Vavassori 

TORINO. È la grande serata di Sinner, alle Atp Finals. Ma anche ieri l’Inalpi Arena si è colorata d’azzurro, perché prima della grande impresa di Lorenzo Musetti sono stati Andrea Vavassori e Simone Bolelli a entusiasmare il grande pubblico. Dopo il successo nella prima giornata del torneo di doppio hanno fatto il bis battendo 7-6 (4) 6-4 la collaudata coppia formata dallo spagnolo Marcel Granollers e dall’argentino Horacio Zeballos (numero 3 del ranking). Un successo che vale la qualificazione alla semifinale di sabato sera.

Gli azzurri hanno saputo soffrire quando erano sotto e al tiebreak del primo set non hanno lasciato scampo agli avversari. Nel secondo parziale, infine, si sono portati subito avanti e hanno saputo gestire il vantaggio fino in fondo. «Una delle partite migliori che abbiamo giocato», hanno commentato nel post-partita.

Match pazzesco

In serata Lorenzo Musetti compie una grande impresa battendo per due set a uno l’australiano Alex De Minaur al termine di una partita spettacolare durata 2 ore e 50’. Il tennista italiano vince 7-5, 3-6, 7-5 e resta in corsa per la qualificazione alle semifinali dopo aver perso il primo match del girone contro lo statunitense Taylor Fritz. Domani la grande sfida contro il numero 1 Carlos Alcaraz: per passare il turno l’italiano deve vincere. L’azzurro incamerato il primo set è calato e ha perso il secondo rischiando di crollare nel terzo: «Grazie al pubblico, senza non sarei mai riuscito a vincere», ha detto, «la stanchezza, specialmente a metà partita, si è fatta sentire tanto. Alex ha preso un ottimo ritmo, facevo veramente fatica a stare dietro, ma sono riuscito a trovare dentro di me la poca energia rimasta: gli ultimi mesi sono stati davvero impegnativi. Sono orgoglioso di aver raggiunto questo obiettivo, non solo per me ma per il mio team, la mia famiglia e i miei amici che mi supportano. Quest’anno ho fatto salto di qualità, sono sicuro che negli anni passati una partita del genere non l’avrei portata a casa».

Carlitos raddoppia

E proprio Alcaraz soffre, non brilla ma alla fine vince contro Fritz 6-7(2), 7-5, 6-3 dopo una “maratona” di due ore e 47 minuti. Tanti i rimpianti per lo statunitense, che ha sprecato l'occasione per firmare la sorpresa della seconda giornata. Alcaraz è parso poco ispirato e si è visto da subito. Con questa superficie non c'è mai stato grande feeling. I due primi game sono stati interminabili: 19 minuti! Alcaraz ha collezionato tanti, troppi errori e per lo statunitense è stata quasi una passeggiata chiudere 7-2 il tie break. Grande equilibrio anche nel secondo set, Fritz ha avuto più di una palla break ma alla fine il numero 1 è riuscito a portarlo a casa per 7-5. Emblematica l'esultanza, con le braccia al cielo e gli occhi chiusi, in piena trance agonistica. Il talento di Murcia ha ridotto la percentuale di errori ed ha chiuso 6-3 al terzo, regalando al pubblico alcune perle come una spettacolare “veronica” e varie palle corte a filo rete.

Riecco Jannik

Oggi torna in campo il re di Torino. Nel gruppo “Borg” giocheranno prima i perdenti del primo turno, i nordamericani Ben Shelton e Felix Auger-Aliassime, alle 14. Alle 20.30 la sfida tra Jannik Sinner e Alexander “Sascha” Zverev che vale già un’ipoteca sul passaggio in semifinale, la quarta dell’anno dopo i successi dell’azzurro a Melbourne, Vienna e Parigi. Ieri tutto esaurito anche per l’allenamento del numero 1 del mondo (con un giovane tennista ceco), mentre Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego si sono allenati in un altro campo. Un po’ di Davis alle Finals.

