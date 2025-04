La notte di preghiera nel segno di Francesco 

Il popolo della Madonna di Bonaria omaggia Francesco, lo ringrazia con preghiere e canti, lo ricorda nel segno di una comunità in cammino e va dall’oscurità della notte ad una bellissima alba tra Sinnai e Cagliari nel segno della speranza. Se la Chiesa di Francesco ha «il volto di una mamma che accarezza il volto dei figli», per usare le parole dell’arcivescovo Giuseppe Baturi, quella madre può essere per i sardi la Madonna di Bonaria che l’altra notte ha richiamato migliaia di fedeli per il 39° pellegrinaggio da Sinnai al santuario mariano dei padri mercedari, a Cagliari, luogo scelto da papa Bergoglio per la sua prima visita pastorale dopo l’elezione al soglio pontificio. Una visita che il segretario della Cei, nella sua omelia nella parrocchia di Santa Barbara a Sinnai e poi sul sagrato della basilica cagliaritana, ricorda con le parole del Papa: «Beatissima Vergine, nostra Signora di Bonaria a te consacro ognuno dei figli e ti prego per ogni persona di questa regione». Una preghiera per i sardi ma anche per la Chiesa: «Ognuno faccia fiorire il seme ricevuto da Francesco».

Il pellegrinaggio

Come un fiume che diventa più impetuoso man mano che scorre verso il mare, l’esercito dei pellegrini si è gonfiato nella discesa che da Sinnai ha toccato Settimo San Pietro, Selargius, Monserrato, Pirri e Cagliari. Rosari, canti e preghiere si sono fatte gioia con l’arrivo dell’alba. Senza mai dimenticare la missione di ricordare papa Francesco a cui questa 39ª edizione del cammino promosso dall’associazione “Il segno” è stata dedicata. «Abbiamo recuperato un’antica tradizione, un pellegrinaggio storico che si era interrotto negli anni della Guerra e che il parroco di Sinnai di 40 anni fa ci ha aiutato a riesumare dall’oblio», racconta Pierangelo Soi, con Luciano Mureddu indaffaratissimo per fare in modo che tutto fili liscio. A parte il periodo del Covid, quando comunque non mancarono funzioni religiose dedicate alla Madonna di Bonaria, in 39 anni, il 24 aprile la processione si è sempre ripetuta. E ci sono persone, come Maria Bonaria Tapara e Barbara (Rina) Serreli, rispettivamente 89 e 85 anni, che non sono mai mancate. Procedono una a fianco dell’altra su due carrozzine spinte da nipoti e amici, chiacchierano, pregano e ricordano che neanche qualche caduta o acciacco le ha fermate. Due coperte leggere le salvaguardano dall’umidità della notte, che diventa calore quando si chiede loro di raccontare le 39 volte che hanno percorso i 17 chilometri da Sinnai a Cagliari. Emozioni che riaffiorano, poi il rosario copre il chiacchiericcio e il pensiero torna al Papa che ci ha lasciato e che ha costruito una Chiesa in cammino.

La devozione

Un messaggio che Barbara Pusceddu, sindaca di Sinnai, con la fascia tricolore prima della partenza e poi all’arrivo, riassume con poche ma efficaci parole: l’eredità di Francesco risiede «nell’antropologia della reciprocità fondata sull’amore». Un amore per gli ultimi che si tocca, quest’anno, anche con una nuova croce in ginepro che apre il corteo: «Ci è stata donata dai detenuti di Uta e abbiamo voluto fortemente portarla nel pellegrinaggio», racconta Luciano Mureddu, mentre, a tre a tre, pellegrine e pellegrini si alternano a proporre la propria spalla per poggiare e trasportare il simbolo del martirio di Cristo. La vecchia croce, più leggera, sta qualche metro più indietro, dopo il cordone rappresentato dagli amministratori comunali, oltre la sindaca di Sinnai, anche la vicesindaca di Selargius Gabriella Mameli, la presidente della Muncipalità di Pirri Maria Laura Manca, l’assessora di Settimo San Pietro Nicoletta Pitzalis e il primo cittadino di Monserrato Tomaso Locci.

La speranza

A dare una mano ai tanti volontari anche una rappresentanza dell’associazione del Cammino di Bonaria, che unisce San Simplicio a Olbia con la basilica di Bonaria nel segno della devozione dei sardi per la patrona dell’Isola e che a giugno verrà presentato ufficialmente ai sardi. Nel ricordo del legame speciale più volte richiamato da papa Bergoglio grazie a quei marinai sardi che diedero il nome a Buenos Aires. Oggi tanti sardi saranno a Roma a rendere omaggio al Papa venuto dalla fine del mondo. Oltre 1.500 lo hanno fatto l’altra notte nel segno della speranza.

RIPRODUZIONE RISERVATA