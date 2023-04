La notte di preghiera dei pellegrini verso la basilica di Bonaria 

Dopo tre anni torna la notte di preghiera da Sinnai a Bonaria. Un lungo percorso a piedi tra le vie dell’hinterland con tappe a Settimo, Selargius, Monserrato, Pirri e Cagliari con i viandanti della preghiera che attraverso la via Dante, arriveranno sino al colle di Bonaria. Ad accoglierli ci sarà il vescovo Giuseppe Baturi e diversi sindaci della zona con la fascia tricolore. Previsto l’arrivo di almeno 15mila fedeli, annunciati da diverse parti della Sardegna.

Il tema di questo straordinario appuntamento è quello della pace. Non per nulla, ci sarà il vescovo della città ucraina di Leopoli, monsignor Mieczyslaw Mokrzycki. A organizzare il pellegrinaggio l’associazione “Il segno”: l’appuntamento è per oggi alle 22,30 nell’anfiteatro del rione di Sant’Isidoro a Sinnai per un happening con i cori Il pentagramma e Segossini, l’esibizione delle scuole di danza Arabesque e Giselle. Un quarto d’ora dopo la mezzanotte la celebrazione della messa col vescovo di Leopoli.

Dopo la funzione, inizierà il pellegrinaggio: la prima fermata in via Roma, periferia di Sinnai, nella cappella della Madonna di Bonaria. Prevista la presenza del coro “S’Arrodia”. Alle 4,30 altra tappa, questa volta, all’oratorio dei salesiani di Selargius. I viandanti continueranno il loro cammino e verso le 5 attraverseranno anche le strade di Monserrato e Pirri, prima dell’arrivo a Cagliari. Alle 8, il corteo di preghiera dovrebbe essere a Bonaria per essere accolto da monsignor Baturi. Poi di nuovo a casa, questa volta in auto o in pullman. ( r. s. )

