La notte di Napoli-Milan E la Roma riceve la Samp  

Prosegue oggi la 28ª giornata. In programma c’è una classica del calcio italiano, il big match Napoli-Milan (ore 20.45), un assaggio della sfida di Champions League valevole per i quarti di finale che si giocherà fra dieci giorni. Nonostante nella città partenopea sia ufficialmente partito il countdown per festeggiare il terzo scudetto - facendo crollare pure il tabù scaramanzia - la sfida contro i rossoneri rappresenta crocevia fondamentale proprio in vista dell’inedito incrocio europeo. Spalletti, infatti, deve fare a meno di Osimhen che ha riportato una lesione distrattiva all'adduttore sinistro. Il capocannoniere del campionato non ci sarà stasera e potrebbe addirittura saltare l’appuntamento del 12 aprile a San Siro. Al suo posto dovrebbe partire l’ex Cagliari Simeone, decisivo nella gara dell’andata.

Il Milan di Pioli parte con lo sfavore del pronostico ma, da campione d’Italia in carica, è chiamato a fare l’impresa al “Maradona” per consolidare la Champions. Il rischio è che il risultato che ne uscirà fuori dallo scontro di stasera possa eventualmente condizionare, da un punto di vista mentale, entrambe le squadre.

Le romane

Il successo nel derby, il secondo in questa stagione, ha acceso gli entusiasmi in casa Lazio dopo l’eliminazione dalla Conference. La squadra di Sarri gioca a Monza alle 15 per coltivare il sogno Champions. Capitan Immobile non è al meglio ma Sarri potrebbe schierarlo a gara in corso. Non ci sarà Marusic (squalificato), al suo posto dovrebbe partire dal 1’ Lazzari, mentre a centrocampo Cataldi è in ballottaggio con Vecino. Il Monza, che ha virtualmente raggiunto la salvezza, cerca il riscatto dopo i deludenti pareggi contro Verona e Cremonese. All’U-Power Stadium si registra uno storico sold out, con invasione dei tifosi biancocelesti.

La Roma di Mourinho vuole dimenticare il derby e riprendere la corsa Champions che resta un traguardo più che possibile. All’Olimpico arriva la Samp di Stanković (ore 18), che sembra avere un piede in Serie B. Ma i blucerchiati sono apparsi in ripresa e proveranno a dire la loro in questo finale di stagione. Per Mourinho c’è l’emergenza in difesa: assenti, per squalifica, Ibañez, Mancini, Kumbulla. Il trio difensivo sarà quindi composto da Smalling supportato da Çelik e Llorente. Belotti e Dybala dovrebbe essere il tandem offensivo.