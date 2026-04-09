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10 aprile 2026 alle 00:26

La notte di Londra è molto amara per la Fiorentina 

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Crystal Palace 3

Fiorentina 0

Crystal Palace (3-4-3): Henderson, Richards, Lacroix, Canvot, Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Mateta (84' Lerma), Guessand (65' Pino). In panchina Benitez, Matthews, Riad, Cardines, Clyne, Hughes, Sosa, Devenny, Johnson. All. Glasner.

Fiorentina (4-1-4-1) : De Gea, Dodo, Pongracic (82' Comuzzo), Ranieri, Gosens (77' Balbo), Fagioli (89' Mandragora), Harrison (77' Fazzini), Fabbian, Ndour, Gudmundsson, Piccoli. In panchina Christensen, Leonardelli, Kospo, Kouadio, Braschi, Deli, Puzzoli. All. Vanoli.

Arbitro: Rumsas (Lituania).

Reti: nel pt 24' Mateta (rig.), 31' Mitchell; nel st 44' Sarr.

Note: angoli 2-1. Recupero: 3' e 4'. Ammoniti: Dodo, Piccoli e Richards.

La Fiorentina perde malissimo in casa del Crystal Palace, nell'andata dei quarti di finale della Conference. Gara che si è decisa nel primo tempo con i gol di Mateta (abbastanza discutibile la decisione dell'arbitro lituano Rumsas per una scivolata di Dodo su Guessand quando quest'ultimo aveva già tirato in porta), e Mitchell. Poi all'89' arrivava il gol di testa di Sarr a chiudere la partita e probabilmente anche il discorso qualificazione.

Tra sette giorni ci sarà la gara di ritorno a Firenze e alla Fiorentina servirà un'impresa per accedere alla semifinale. A Londra Paolo Vanoli ha dovuto rinunciare agli infortunati Kean, Parisi e Solomon, ma non è stata la Fiorentina vista nelle ultime settimane.

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