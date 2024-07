La notte di Francia-Spagna 

La notte della prima semifinale. Francia-Spagna, due superpotenze di fronte alle 21. Da una parte la squadra che ha espresso finora il gioco migliore, la Spagna. Dall'altra una che è arrivata tra le prime quattro del Vecchio Continente senza segnare mai su azione (un gol su rigore, due autoreti a favore e una qualificazione acchiappata dagli undici metri), la Francia. La prima lettura della grande sfida di questa sera è tutta qui, e basterebbe da sola per indicare la favorita, ma il calcio, a tutti i livelli, ha sempre dimostrato che dei pronostici bisogna fidarsi fino a un certo punto, anche perché è lecito chiedersi in cosa si trasformeranno Les Bleus non appena Kylian Mbappé deciderà di scrollarsi di dosso la ruggine accumulata nelle prime quattro partite, anche per colpa della frattura al naso subita contro l'Austria che lo sta limitando non poco. Di fronte, tra l'altro, il capitano francese non si troverà Dani Carvajal, squalificato ma prossimo compagno di squadra nel Real Madrid di Carlo Ancelotti, la cerniera di centrocampo di Didier Deschamps.

Ecco Didier

«La Spagna è la squadra che ha giocato il miglior Europeo finora. Ha lasciato l'impressione migliore dopo ogni partita», sottolinea Deschamps, consapevole che la Francia dovrà mettere in campo più di quanto mostrato fin qui. «Tutte le squadre spagnole hanno sempre avuto un buon centrocampo. Hanno la capacità di controllare la partita. Il loro centrocampo è forte, con Rodri essenziale», ha detto in conferenza stampa il ct. Fra i Bleus ha funzionato soprattutto la difesa, a cominciare dal portiere Mike Maignan. «Non avete bisogno che vi dica cosa lo rende così grande. È un leader del gruppo. Forse la gente lo sta notando un po' di più adesso - ha sottolineato Deschamps - ma il suo talento non è qualcosa che é spuntato durante la notte». La situazione di Mbappé: «Sapevamo che i supplementari con il Portogallo sarebbero stati un po' duri per lui, dal punto di vista muscolare sarà sicuramente in campo. Volevamo che si riposasse il più possibile. Abbiamo fatto tutto quello che potevamo e sono convinto che Kylian sia a buon punto».

Le telecronache

Dall'Allianz Arena di Monaco di Baviera, RaiUno (dalle 20.35) propone la telecronaca di Stefano Bizzotto e Lele Adani, in studio Simona Rolandi e Marco Lollobrigida. Per SkySport til racconto della partita affidato a Maurizio Compagnoni, commento di Luca Marchegiani. A bordocampo Gianluigi Bagnulo e Massimiliano Nebuloni.

Probabili formazioni:

Francia (4-3-3) : Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez; Kanté, Tchouameni, Rabiot; Thuram, Mbappé, Griezmann. All. Deschamps.

Spagna (4-3-3) : Unai Simón; Grimaldo, Nacho, Laporte, Cucurella; Olmo, Rodri, Fabián Ruiz; Yamal, Morata, Nico Williams. All. de la Fuente.

Arbitro : Vincis (Slovenia)

In Tv : in chiaro su RaiUno ore 21, per abbonati su SkySport.

RIPRODUZIONE RISERVATA