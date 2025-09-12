La notte di follia della baby gang

Baby gang di nuovo in azione a Iglesias. A essere presi di mira, nella notte tra giovedì e venerdì, sono stati il Linus Bar e il supermercato Conad, che distano poche centinaia di metri l’uno dall’altro, ma anche un palazzo.

A subire i danni maggiori è stato il parcheggio sotterraneo del supermercato di via Monsignor Saba: tutti gli estintori sono stati svuotati sul pavimento, rendendo l’area temporaneamente inagibile e creando un serio rischio per la sicurezza. Le telecamere hanno ripreso i vandali in azione e la direzione del punto vendita, gestita dalla cooperativa Euralcoop, sta valutando di sporgere denuncia: «Svuotare tutti gli estintori non è solo un danno economico, ma una minaccia reale alla sicurezza: il ripristino richiederà tempo e, in caso di emergenza, l’area resterebbe scoperta».

I filmati

A riprendere i vandali in azione anche il sistema di videosorveglianza del Linus Bar di via Cappuccini, a poche centinaia di metri dal supermercato. Intorno all’una del mattino i ragazzini hanno rotto a calci due tavoli, una sedia e danneggiato altri arredi. «Ci mancano anche tre sedie – dichiara la proprietaria Elisabetta Casada – ma nel video non si vede che le abbiano portate via. Visti i tempi, un controllo notturno in più da parte di chi di dovere non sarebbe male».

Danni in via San Salvatore

Nei giorni precedenti la stessa baby gang (uno degli inquilini avrebbe riconosciuto uno dei ragazzi filmati l’altra notte) aveva già forzato il portone di un palazzo in via San Salvatore e rubato le manichette antincendio. «È scandaloso che siano dei ragazzini a compiere questi atti, e che tra loro ci siano anche delle ragazze – aggiunge Casada – almeno alcune, forse per senso di colpa, hanno rimesso le sedie al loro posto».

L’assalto al parco giochi

Dieci giorni fa una baby gang, forse la stessa, aveva vandalizzato i nuovi giochi dei giardini pubblici di Iglesias sono stati vandalizzati, ancora una volta da baby gang. Alcuni bulloni sono stati rimossi, rendendo le strutture pericolose. L’amministrazione comunale è intervenuta rapidamente, ribadendo tolleranza zero verso chi non rispetta il bene pubblico. Telecamere e sanzioni fino a 9.000 euro cercano di contrastare questi atti incivili, pur trattandosi spesso di minorenni.

Il blitz nella palestra

Di allarme baby gang a Iglesias si era parlato due mesi fa: a metà luglio, dopo aver fatto esplodere due petardi all’interno della palestra “Numero 2”, i vandali avevano spaccato gli specchietti retrovisori di cinque automobili lungo via Toti e nel piazzale del centro direzionale. I residenti avevano allertato i carabinieri, ma i responsabile erano riusciti a fuggire.

