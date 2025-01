La notte dell’Epifania (che tutte le feste si porta via) 

«La Befana vien di notte / con le scarpe tutte rotte / con le toppe alla sottana: / Viva, viva la Befana!» quella vecchia che vola sopra i tetti a cavallo di una scopa e poi, concludendo, 12 giorni dopo Natale, il ciclo natalizio, scende nelle case attraverso le cappe dei camini, che simbolicamente raffigurano un punto di comunicazione tra la terra e il cielo, per distribuire doni o carbone, quasi a far i conti con l'anno passato, come a trarne una morale. E il suo arrivo coincide con l'arrivo dall'Oriente dei Re Magi con i loro doni alla stalla di Gerusalemme in cui è nato Gesù.

Due storie che sono legate. Il nome Befana è del resto derivazione della parola greca Epifania, ovvero apparizione, che nelle sacre scritture indica proprio la rivelazione della doppia natura, umana e divina, del Cristo e fa di quella notte una notte magica. È “La dodicesima notte”, come intitola una sua commedia piena di sortilegi Shakespeare, che a Roma era la più importante, quella davvero popolare e di tradizione, quella dei doni e dello scatenamento liberatorio, degli incontri imprevisti, in tempi in cui l'abete dal nord ancora non era una moda e a Babbo Natale al di là dell'oceano nessuno ci aveva ancora pensato. L'origine della Befana va probabilmente connessa a tradizioni agrarie pagane relative all'anno trascorso, ormai pronto per rinascere come anno nuovo. Anticamente nella dodicesima notte dopo il solstizio invernale, si celebrava la morte e la rinascita della natura, e gli antichi romani credevano che in queste 12 notti, figure femminili volassero sui campi appena seminati per propiziare i raccolti futuri, in collegamento con la dea Strenia, simbolo del nuovo anno, portatrice di doni augurali durante i Saturnalia che si svolgevano a fine dicembre.

