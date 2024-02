La notte delle due regine 

La notte di Inter-Juve. La prima contro la seconda, i bianconeri che inseguono, i nerazzurri che scappano perfino con una partita in meno. Due squadre che hanno costruito un cammino straordinario – una sola sconfitta, 17 a 16 il conto dei successi per l’Inter in questo campionato – con due tecnici che sanno benissimo quanto pesi il risultato di questa sera al Meazza, seppure il torneo sia ancora lungo.

Qui Inter

«Allegri è un vincente, esperto, pratico. A me piace molto come allenatore e quest'anno ho visto una ottima Juventus. Serviva una super squadra per tenere il passo dell'Inter e la Juve si sta dimostrando tale. E non penso sia una sfida Inzaghi-Allegri, ma Inter-Juve: i protagonisti sono i giocatori che vanno in campo», ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, «sicuramente è un vantaggio giocare una partita a settimana, è inutile negarlo, ma penso che sia anche inutile parlarne. Sappiamo che è così, noi chiaramente siamo contenti del nostro percorso in Champions e continuiamo sulla nostra strada, preparando le partite nel migliore dei modi e sapendo che a gennaio abbiamo avuto cinque partite in 22 giorni, così come che a febbraio avremo un mese molto impegnativo». Le sue scelte sono scontate: Darmian a destra, Lautaro e Thuram davanti.

Qui Juve

«Abbiamo recuperato Chiesa e Rabiot, ci sono i nuovi Djalò e Alcaraz che farà il primo allenamento: andremo tutti a Milano»: così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, in vista del derby d'Italia. «Alcaraz mi soddisfa, è giovane e voglioso e con voglia di imparare - dice l'allenatore sui nuovi acquisti - mentre Djalo è un po' indietro perché viene da un crociato, ma piano piano lo stiamo inserendo». Ancora: «Per noi è un test importante, ma non è uno snodo decisivo: bisogna fare un passo alla volta. Sappiamo la forza dell'Inter, ma noi stiamo molto bene ed è solo una tappa perché poi ce ne saranno altre: noi dovremo fare ancora molti punti per il nostro obiettivo, che è la Champions». Le scelte: Vlahovic e Yliz davanti, in mezzo i migliori.

Le formazioni

Inter (3-5-2) : Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. S. Inzaghi.

Squalificati: nessuno. indisponibili: Cuadrado.

Juventus (3-5-2) : Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Yildiz. All. Allegri

Squalificati: Fagioli, Milik, Pogba. Indisponibili: Kean.

Arbitro : Maresca (Carbone e Giallatini, quarto ufficiale Doveri).

