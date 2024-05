La notte della volata salvezza 

Si gioca oggi con diversi incastri l'ultima giornata di Serie A, ma non si chiude il campionato: domenica prossima alle 18 il recupero Atalanta-Fiorentina. Proprio questa partita, unita alla finale di Conference League dei viola, fa sì che serva ancora aspettare per alcuni verdetti sulle coppe. Ma per la salvezza è una giornata decisiva.

La terzultima

Dopo Salernitana e Sassuolo, restano in tre a rischio Serie B: Empoli 33 punti, Udinese 34 e Frosinone 35, le ultime due si sfidano fra di loro. Scontro salvezza in piena regola allo Stirpe, nel blocco di partite delle 20.45: chi vince resta in A, il pari dà certezze solo ai giallazzurri. «Ci saranno tante partite dentro la stessa: è fra le sfide più delicate degli ultimi anni per il Frosinone, ne siamo consapevoli», avvisa Eusebio Di Francesco, coi suoi rilanciati da due vittorie nelle ultime quattro dopo un lunghissimo periodo buio. I friulani invece sono usciti dalla zona retrocessione al 104' domenica scorsa, col pesantissimo rigore dell'1-1 di Samardzic nell'altro scontro diretto con l'Empoli. Cannavaro deve valutare le condizioni di Pereyra e Thauvin e recupera Walace. Non può accontentarsi del pari, con l'Udinese che ha vinto solo una volta in due mesi e mezzo, perché proprio l'Empoli terzultimo ospita la Roma ormai sicura del sesto posto e senza Lukaku squalificato (ma recupera Dybala). In caso di pari dei toscani (retrocessi sicuri se perdono, salvi se vincono) e sconfitta dell'Udinese, sarà spareggio.

Le coppe

Europa League e Conference, giornata-chiave ma non definitiva. Intanto è determinante Atalanta-Torino alle 18: se i bergamaschi vincono entrano nelle prime quattro impedendo di avere sei squadre in Champions League, con la Roma che ci andrebbe solo se la squadra di Gasperini (priva di Éderson e Kolašinac) arrivasse quinta. Il Torino però punta al nono posto, proprio per i posti europei sbloccabili: i granata possono farcela solo se la Fiorentina chiude ottava (posizione certa se la Lazio alle 20.45 fa punti col Sassuolo già retrocesso) e vince la Conference League. La squadra di Juric va a Bergamo per fare risultato: «L'obiettivo è vincere, vogliamo ripeterci rispetto alla partita col Milan e poi vedere cosa fa la Fiorentina», dice il tecnico croato, alla sua probabile ultima. Il Toro deve tenere dietro il Napoli, decimo a -1 e che riceve sempre alle 18 il Lecce, nell'ultima prima di cambiare con uno fra Conte e Gasperini in panchina. Senza obiettivi Verona-Inter (20.45): Hellas salvo da lunedì, nerazzurri campioni da un mese.