La notte della Roma con Lukaku e Dybala 

L'attesa è finita. Contro l'Empoli (Olimpico, ore 20.45) toccherà a Paulo Dybala e Romelu Lukaku trascinare una Roma alla disperata ricerca della prima vittoria dell'anno. La coppia dei sogni del tifo giallorosso diventerà realtà stasera in uno stadio ancora sold out e poco importa se i due, insieme, abbiano disputato appena due allenamenti. Tanto basta al tecnico per provare a invertire un trend che ha visto la Roma conquistare fin qui un solo punto in tre partite. La condizione generale della squadra, però, non è ancora al top e se, quasi paradossalmente, «Romelu è quello che sta meglio», ha spiegato Mourinho che non sarebbe sorpreso qualora Big Rom giocasse tutti e 90 i minuti, dall'altra la gestione di Dybala acquisisce un metodo quasi scientifico: Sarà titolare, ma abbiamo i dati e siamo certi che per intensità non potrà stare in campo per tutta la gara». Recuperati poi Mancini, Sanches, Aouar e Zalewski, anche se nessuno di loro, dovrebbe partire dall'inizio. Out Pellegrini e quasi certamente Smalling. Mourinho non crede che dietro l'avvio difficoltoso della Roma ci possa essere una stanchezza mentale dovuta a due stagioni molto usuranti: «Non penso che giocare due finali europee sia stato un crimine, anzi penso abbiano fatto bene per la gioia della città e per l'autostima del gruppo».

Le altre

Oggi in campo anche Frosinone-Sassuolo e Monza Lecce (ore 15), alle 18 un interessante Fiorentina-Atalanta: per i viola possibile sorpasso in caso di vittoria.

