L’evento.
30 settembre 2025 alle 00:39

La notte dei ricercatori con Mario Tozzi 

Oltre 1.500 studenti e un grande successo per la Sharper night, la Notte europea dei ricercatori che ha coinvolto la città con i pre-eventi da inizio settembre e con le due giornate del 25 e 26 settembre. Laboratori e incontri tra comunità e scienza con oltre 30 ricercatori nelle scuole e nei luoghi simbolo: dal Ten al centro polifunzionale in via Roma, sino all'Exmè. Ospite speciale Mario Tozzi. Fare rete all'insegna della divulgazione scientifica era l'obiettivo degli organizzatori tra Europe Direct, Sardegna Ricerche, Regione, Comune e numerosi partner.«Questa edizione è stata soprattutto un incontro con le nuove generazioni», dice Mara Mangia, di Sardegna Ricerche. «Abbiamo scelto di concentrare il nostro impegno su ragazze e ragazzi, portando la scienza dove nascono le curiosità e si orientano le scelte di studio». Tutto possibile grazie all’utilizzo di format ad alto coinvolgimento: “Ricercatori in classe”, per il dialogo diretto con gli studenti; laboratori “La scienza dal vivo”, negli istituti comprensivi della città, per allenare metodo e curiosità fin dalla scuola primaria; una giornata al Planetario per trasformare temi di frontiera (come onde gravitazionali ed Einstein Telescope) in esperienze accessibili. «Amplieremo le occasioni di incontro scuola-ricerca, con particolare attenzione ai seguenti temi: Einstein Telescope, intelligenza artificiale e sviluppo sostenibile», conclude Mangia.

