“La Notte dei Poeti” su il sipario a Nora 

“La Notte dei Poeti” a Nora, su il sipario. Viaggio nella Swinging London sabato alle 20 con “Paul McCartney e I Beatles / Due leggende” con Gianmarco Tognazzi (voce narrante) e il Duo Saverio Mercadante formato da Rocco Debernardis (clarinetto) e Leo Binetti (pianoforte) per riscoprire la vivace temperie culturale e artistica della capitale britannica negli anni ‘60 e la musica dei Fab Four. Nel ruolo di uno dei quattro ragazzi di Liverpool che con le loro canzoni hanno segnato un'epoca, sir James Paul McCartney, eclettico cantautore, compositore, polistrumentista nonché produttore discografico, Gianmarco Tognazzi, attore amatissimo, che presta volto e voce all'autore di brani indimenticabili, da “Yesterday” a “Michelle”, “Eleanor Rigby” e “Yellow Submarine”, “Lady Madonna”, “Hey Jude”, “Get Back” e l'iconica “Let It Be”. Sulle note di alcune delle canzoni più significative, Gianmarco Tognazzi rievoca la folgorante ascesa della band pop-rock e beat divenuta un fenomeno della comunicazione di massa e simbolo di una generazione, dagli esordi al successo, soffermandosi anche su alcuni episodi come i “miraggi” e le fake news sui quattro artisti ormai leggendari.

