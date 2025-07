“La Notte dei Poeti” sfida gravità e Tumbarinos di Gavoi 

Focus sui linguaggi del contemporaneo con “La Notte dei Poeti” CeDAC Sardegna: spazio alla danza urbana con “Hit Out”, una creazione coreutica di Parini Secondo x Bienoise ispirata alla gestualità e al ritmo del salto con la corda, in cartellone oggi a partire dalle 19.30 nell'area archeologica di Nora e, a seguire, le suggestioni e le inedite alchimie musicali di “Tumbarinos in Dub”, il nuovo progetto di Francesco Medda Arrogalla con i Tumbarinos de Gavoi dove le metriche incalzanti delle percussioni e il suono degli strumenti tradizionali si mescolano al dub delle origini, tra rimandi ai balli e alle feste della civiltà agro-pastorale rivisitati in chiave elettronica.

Tra le vestigia del passato, nello spazio en plein air in riva al mare, va in scena dunque “Hit Out” di Parini Secondo x Bienoise, una performance di danza urbana con Sissj Bassani, Martina Piazzi, Camilla Neri e Francesca Pizzagalli, con musica e partitura di Alberto Ricca/Bienoise, voce di Sissj Bassani, costumi e intrecci di Giulia Pastorelli e corde di MarcRope Milano, produzione Parini Secondo e Associazione Culturale Nexus in co-produzione con TanzBozen/Bolzano Danza e Santarcangelo Festival. Nella pièce le quattro saltatrici eseguono «una partitura ritmica e insieme coreografica in cui single-under, side-swing e double-under sono sia elementi atletici che musicali:». Una performance suggestiva e quasi ipnotica, dove «il susseguirsi martellante dei colpi di corda rappresenta l’eco della ribellione contro quelle forze che ci vorrebbero immobili stese a terra con gli occhi chiusi».

Le sonorità contemporanee si sposano alle metriche pnotiche e travolgenti della musica popolare tra ritmi di danze e echi della festa con “Tumbarinos in Dub”, il nuovo progetto di Francesco Medda Arrogalla, compositore, performer e producer isolano che incontra i Tumbarinos de Gavoi, l’orchestra di musica tradizionale sarda composta da tumbarinos, flauti di canna, triangolo, tumborro e voci. «Un tentativo di unire in una intensa trama poliritmica multi-stratificata, l’elettronica, il dub, la musica popolare sarda e i suoni della natura», spiega l’artista sonoro dalla cifra interessante e originale, con una miscela sofisticata di sonorità popolari sarde, tropicali e mediterranee».

