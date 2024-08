Canti e balli, mostre, rappresentazioni teatrali ed esposizioni di hobbisti e artigiani: torna oggi la “Notte bianca delle tradizioni popolari”, appuntamento giunto alla decima edizione organizzato dal Comune in collaborazione con l’associazione culturale Su Connottu. Dopo le migliaia di persone che lo scorso anno hanno invaso le strade del centro storico chiuso al traffico dal primo pomeriggio, gli organizzatori contano nuovamente di fare il pieno di visitatori.

Il programma

Dalle 15 si potrà dare il via alla tradizionale “Passillara” tra gli stand presenti lungo corso Gramsci sino a piazza Sardegna; dalle 17, a Casa Melis, sarà possibile ammirare la mostra temporanea dell’artista Gianluigi Mascia, l’esposizione di cimeli e costumi del paese, assistere al convegno sulla musica popolare a Capoterra. Alle 19, in piazza Gramsci, spazio al torneo di murra, musica sarda in piazza Brigata Sassari e una rappresentazione teatrale nella corte di Casa Melis. Alle 20, proiezione video astronomici sul lavoro dell’associazione Astrofili sardi, alle 21 concerto itinerante del coro polifonico S’Arrodia di Sinnai, e balli con il gruppo folk Sa Scabitzada. Alle 23 andranno in scena le maschere del carnevale di Escalaplano, e i musicisti per l’esibizione itinerante.

Il sindaco

Beniamino Garau è pronto a scommettere sulla riuscita della manifestazione: «La decima edizione è un traguardo importante, in tutti questi anni i cittadini hanno dimostrato di apprezzare questa formula, che permette alle nostre tradizioni di avere il giusto riconoscimento. Dalle 17 sino a tarda notte le strade del centro storico ospiteranno tante attività, residenti e visitatori potranno approfittare della chiusura al traffico delle strade per passeggiare tra gli stand di artigiani e hobbisti». Donatella Dessì, assessora alla Cultura e alle tradizioni, è convinta che attraverso appuntamenti di questo genere si possa tramandare alla nuove generazioni la storia di Capoterra: «Da quando è nata, La notte bianca delle tradizioni popolari permette di conoscere meglio la cultura del nostro paese, ma anche quella degli altri centri. Ogni anno ospitiamo maschere tipiche, gruppi folk e cori polifonici per assaporare le tradizioni della nostra isola». Christian Ruiu, presidente dell’associazione Su Connottu: «Ci saranno tanti momenti importanti, uno su tutti è di sicuro quello che permetterà di riscoprire artisti locali come Tony Piaceri e Luciano Marotto, che hanno segnato la storia musicale di Capoterra».

RIPRODUZIONE RISERVATA