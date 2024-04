«La nostra vita su una panchina» 

La notte vagano per il paese in cerca di un posto in cui dormire, di giorno stazionano in una panchina davanti al Municipio in attesa che qualcuno si accorga di loro. Ornella Pili (60 anni) e Antonio Di Pinto (64) da un anno e mezzo vivono per strada, e non hanno neppure un’auto in cui rifugiarsi quando piove o fa freddo. I loro averi sono racchiusi tutti nelle buste della spesa che si portano appresso: la doccia è un lusso che si possono permettere ogni tanto, grazie al buon cuore di qualche conoscente.

La storia

«Abbiamo vissuto per nove anni in via Diaz – dice Ornella Pili -, avevamo occupato una casa in un edificio di proprietà del Comune. Nel novembre del 2022 siamo stati cacciati via, ero ancora a letto quando sono arrivati i carabinieri per farci abbandonare l’appartamento. Da allora siamo diventati dei senzatetto, i servizi sociali continuano a dirci che dobbiamo darci da fare noi per trovare una sistemazione, ma nessuno è disposto ad affittare una casa a qualcuno nella nostra condizione, anche se poi a pagare sarebbe il Comune. Non percepiamo più neppure il reddito di cittadinanza, e a quanto ci risulta, sembrerebbe che siamo stati cancellati anche dall’elenco dei residenti a Capoterra. Questa non è vita: trascorrere gli inverni all’aperto è insopportabile, di giorno restiamo nei pressi del Comune per avere a disposizione i bagni, bevo acqua il meno possibile per non doverci andare spesso».

Gli espedienti

«Pulisco giardini e qualsiasi altro lavoretto che mi chiedono di fare – racconta Antonio Di Pinto - prima che ci buttassero per strada conducevamo una vita dignitosa. Non possiamo andare avanti così: chiediamo solo un aiuto per vivere». La coppia ha anche una figlia che ha quasi trent’anni, ospite di amici: «Ha un tetto sopra la testa e studia – racconta Ornella Pili -, per fortuna ha trovato una sistemazione, riusciamo a vederla spesso, e grazie a Dio non è costretta a vivere alla giornata come noi». L’ex sindaco, Francesco Dessì dice che «non è umano permettere che due persone, non giovanissime e con problemi di salute, non sappiano dove trascorreranno la notte. L’amministrazione comunale si attivi per trovare una soluzione». Il sindaco Beniamino Garau spiega che si confronterà con i servizi sociali «per conoscere nel dettaglio la loro situazione e capire come si possa intervenire nell’immediato. La nostra amministrazione non lascia indietro nessuno, abbiamo riavviato la graduatoria per l’assegnazione degli alloggi popolari ferma da anni, e intediamo portare avanti un progetto per realizzare nuove case».

