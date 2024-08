«La nostra vita ridotta in cenere» 

Erano appena passate le 20 del 18 luglio, un tranquillo giovedì d’estate, quando Simona Picci, 48 anni, e Antonio Piscedda, 52, hanno ricevuto la telefonata che nessuno vorrebbe mai ricevere: «Ci trovavamo in un centro commerciale a Cagliari», ricorda la donna. Erano i vicini, e li avvisavano che la loro casa era in fiamme. Poche parole per sentirsi crollare il mondo addosso.

«Il tempo di allertare i vigili del fuoco e siamo partiti in fretta e furia per tentare di salvare il salvabile», racconta Simona. La corsa si è rivelata vana. Quando la coppia è arrivata sul posto, le fiamme avevano già avvolto completamente la casa. L'intervento dei vigili del fuoco è stato tempestivo, ma salvare l’abitazione e il suo contenuto si è rivelato impossibile. Solo dopo due ore di intenso lavoro è stato impossibile entrare in casa in sicurezza per valutare l’entità dei danni.

Nell’agriturismo

«Inizialmente – racconta la coppia – ci siamo arrangiati trasferendoci nell'agriturismo all'interno dell'azienda. Non è stato facile ma almeno avevamo un tetto sopra la testa». Tuttavia, il percorso verso la normalità sembra ancora lungo. La casa, ora ridotta a un guscio annerito, rimane sotto sequestro: «Ci sono ancora i sigilli. Stiamo aspettando un tecnico abilitato che la dichiari fuori pericolo. Solo allora potremo pensare alla ricostruzione».

Ondata di solidarietà

La notizia dell'incendio si è diffusa rapidamente a Capoterra, scuotendo profondamente la comunità che si è mobilitata, sostenendo economicamente Simona e Antonio e aiutandoli a sentirsi meno soli. «Ci ha colpito la grande vicinanza dalla popolazione», prosegue la donna: «Non parlo solo dei soldi raccolti, importanti e graditi, ma anche dei messaggi di affetto continui: ne abbiamo ricevuto anche da chi non ci conosceva. È stato travolgente. E il Comune ci ha fornito una casa temporanea, dandoci un tetto sicuro per il periodo in cui affrontiamo questa situazione difficile».

Sui social media, le raccolte di fondi a favore della famiglia hanno visto una partecipazione straordinaria. La musica ha fatto la sua parte: c’è stata un’esibizione benefica del dj Sandro Murru in collaborazione con la Pro Loco. E un’altra manifestazione è in programma per il 19 settembre nel parco urbano: l’organizzatore Simone Frau, noto come Skiappa, ha messo in moto una macchina solidale che promette di coinvolgere l'intera cittadina.

Tutti nel parco

«Nelle prossime settimane – annuncia Frau – lanceremo una sottoscrizione a premi. I biglietti saranno disponibili nelle tabaccherie, e avremo volontari riconoscibili che gireranno tra le abitazioni per raggiungere più persone possibile». L'iniziativa ha trovato terreno fertile anche tra i commercianti locali, che hanno risposto all'appello mettendo in palio una serie di premi. «Il 19 settembre ci sarà tanta animazione da parte mia e diversi artisti locali hanno già confermato la loro partecipazione gratuita», conclude Frau.

