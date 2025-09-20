«La nostra vita ricomincia da qui» 

C’è chi scappa dalla guerra, chi dalla miseria, chi dal caos e dallo stress della città, chi è costretto a emigrare per il lavoro e chi ha trovato l’amore e una famiglia adottiva. Storie diverse raccontate da dodici “stranieri” che vivono a Sardara, ora protagoniste della mostra “Ge.Sti - generare e stimolare la diversità”, allestita nella sala espositiva del museo di Casa Pilloni. Iniziativa dell’antropologo Nicolò Atzori, uno dei soci della cooperativa Villa Abbas che gestisce i beni culturali della cittadina termale. Giovani che per non emigrare continuano a rincorrere iniziative oltre la visita guidata fra i reperti archeologici dell’area museale.

I racconti

Sabato pomeriggio la presentazione della mostra nel sito nuragico di Sant’Anastasia, presente il docente universitario Filippo Zirilli per conto della Società italiana antropologia applicata, sostenitrice del progetto. «L’iniziativa – ha detto il presidente della Villa Abbas, Andrea Caddeo – s’inserisce nel percorso di un museo innovativo. Una scatola aperta, in questo caso per dialogare con la comunità sui cambiamenti della società, dove la diversità è un valore aggiunto». Un evento a tratti allegro a tratti commoventi. Difficile restare indifferenti di fronte al racconto della guerra in Ucraina, quello di Tetiana Kreis di Kyiv: «Mia madre è venuta a Sardara come badante, io sono rimasta a casa, a lavorare come avvocatessa. Quando a febbraio del 2022 scoppiò la guerra, con mia sorella abbiamo preso le valigie e ci siamo trasferite in Sardegna. In Ucraina non c’è una prospettiva futura. Qui stiamo bene, la vita è più calma e tutti sembrano più giovani». Simone Tuveri: «Ho 21 anni, con mia sorella Vittoria veniamo dalla Polonia. Quando siamo arrivati eravamo ragazzini e a scuola non ci trattavano perché adottati. Mi incavolavo. Grazie al mio papà ho saputo reagire. Oggi sono volontario di un’associazione con l’ambulanza. Siamo pochi, servono giovani. Facciamo appelli e appelli, ma nessuno arriva. Ma continuiamo a sperare».

Il lavoro

Sandra e Enoch, lei nigeriana e lui del Ghana, sono marito e moglie: «Siamo sbarcarti in cerca di fortuna. Arrivati a Sardara l’accoglienza è stata grande. All’inizio i problemi maggiori sono stati i permessi di soggiorno. In 10 anni siamo tornati in Africa solo una volta. Abbiamo tre figli: Anna, Antonio e Jasmine, tutti sardi. Si trovano molto bene. Grazie a tutti». Tra le dodici storie anche quella di Immacolata Cosseddu, non proprio emigrata, ma comunque arrivata nella cittadina termale da un altro centro della Sardegna, Nuoro, per trovare un lavoro: 28 anni da farmacista, volontaria in più campi, candidata a consigliera comunale, presidente della banda musicale: «L’integrazione non è un dono, va cercata e condivisa». Così è stato per Barbara Pisanu da Londra a Sardara: «Amo molto la tranquillità e per questo ho deciso di lasciare il caos della metropoli e vivere in Sardegna, la terra di mio padre». Ruska Gelova della Georgia: «Ho insegnato musica e mi sono occupata di giornalismo. Sul volo che mi portava nell’Isola, diretta al teatro Lirico di Cagliari, ho conosciuto un sardarese. Amore a prima vista: ci siamo sposati».

