«La nostra vita? Non è facile e diventa un rap» 

Capoterra. «Non esiste nessun’altra verità, questa vita ti ferisce ma ti insegna le tue qualità». Sembra il verso di un pezzo rap. E, in effetti, lo è. Solo che queste parole non arrivano da qualche famoso musicista. Sono il frutto del lavoro collettivo di sei ragazzi, ospiti della comunità “Altre storie”. Ragazzi che vengono da situazioni di disagio («Qualunque tipo di disagio, non solo quello economico. Si parla anche di disagio neuropsichiatrico e di dipendenze, anche nuove, come quella da internet», puntualizza Rosario Angrisani, presidente di Servizi sociali, la cooperativa che gestisce la comunità). Ebbene, questi ragazzi sono stati coinvolti in un progetto di “rap therapy”. «Questo», interviene il neuropsicologo, psicoterapeuta e rapper Moreno Murgia, «è il loro linguaggio: così possono esprimere emozioni, come frustrazione, rabbia e angoscia, che a una certa età non sono facili da gestire».

Il progetto

Un progetto, “Rap therapy 2023”, nato quasi per caso. Al Rock’n’roll di Rho un gruppo di giovani milanesi, “Gli amici di Marco”, ha organizzato una serata per raccogliere fondi: un modo per ricordare una delle prime vittime del Covid-19, Marco Melis, musicista sardo trapiantato in Lombardia. Quei soldi dovevano servire a finanziare un progetto sociale legato alla musica. La cooperativa di Capoterra ha partecipato al bando e ha vinto. «Ci siamo immediatamente rivolti a Murgia che è lo psicoterapeuta dei nostri ragazzi. La sua adesione è stata immediata». Non poteva essere altrimenti: Murgia, in arte “Sacra Zona”, ha coinvolto nel progetto “Sick Boy Simon” (all’anagrafe Simone Lumini), rapper, producer e ingegnere del suono. E i ragazzi della comunità hanno iniziato a frequentare lo studio di registrazione di Lumini a Selargius. Per registrare i pezzi, certo. Ma non soltanto. «Hanno intrapreso», spiega Murgia, «un percorso didattico interdisciplinare finalizzato all’acquisizione di competenze tecnico-artistiche nel campo musicale, della scrittura creativa, dell’educazione all’immagine e dei nuovi media». Ciascuno dei ragazzi ha scelto la “specializzazione” nella quale si sentiva più a suo agio. «Magari, questa scelta potrebbe, in futuro, anche rappresentare uno sbocco professionale».

I protagonisti

Intanto, per il momento, i ragazzi stanno vivendo un’esperienza gratificante. E anche utile. La scuola in cui un quindicenne è stato accoltellato da un quasi coetaneo è vicinissima. Ma, nonostante uno degli ospiti conosca la vittima, quell’episodio sembra essere avvenuto in un’altra galassia. «Proprio per questo preferisco non commentare», dice Giulio (ma potrebbe chiamarsi Elia: ovviamente bisogna tutelare la privacy dei minori). Gavino (anche questo nome è fittizio), invece, si sbilancia. «Se è vero quello che si racconta in giro, quell’episodio è il frutto dell’esasperazione di un ragazzo che non sapeva in quale altro modo difendersi. Ha sbagliato. Ma certe cose accadono anche per situazioni meno gravi».

L’obiettivo

La voglia di parlare di quell’episodio non è tanta. Anche perché, forse proprio grazie alla “rap therapy”, questi ragazzi avrebbero potuto comunicare il loro disagio. E, quindi, disinnescare il potenziale pericolo. «Stiamo riuscendo a raccontarci, a descrive il nostro vissuto anche se non sempre in maniera diretta», aggiunge Giulio mentre il “tecnico” Efisio, ragazzo di poche parole, lo osserva. «Chiuso come un super blindato, per lo Stato mai nato», è uno dei versi del pezzo rap, «lui si è preso tutto quello che non gli han dato». Un pezzo alla Nas, il famoso rapper statunitense che ha ispirato gli ospiti della comunità. «In suo rap», spiegano gli educatori Tiziana Collu e Marco Mura, «racconta da osservatore le cose che vede intorno a lui. Ecco, grazie al linguaggio della musica rap, il loro linguaggio, i ragazzi riescono a raccontare se stessi».

