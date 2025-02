«La nostra Vanda è uomo e donna» 

E se il potere non fosse solo una questione di dominio, ma anche di seduzione e di ambiguità? E se, per conquistarlo davvero, fosse necessario prima abbandonarsi, cedere, lasciarsi andare? “Venere in pelliccia”, in scena da oggi al Teatro delle Saline di Cagliari con la compagnia Teatro d’Inverno, indaga tutto questo, in un duello serrato tra realtà e finzione, tra regista e interprete, tra chi impone le regole e chi le sovverte, in un gioco scenico che sfida le convenzioni e porta lo spettatore a interrogarsi sui meccanismi del desiderio e dell’identità.

Con la regia di Aaron Gonzalez e Giuseppe Ligios, che è anche protagonista insieme ad Antonello Foddis, lo spettacolo rilegge il celebre testo di David Ives trasformandolo in un atto unico ricco di tensione e colpi di scena, in cui il ruolo della misteriosa Vanda viene interpretato da un uomo, aprendo a una riflessione più ampia sul concetto di genere e potere. Nel cuore della Stagione del Teatro Contemporaneo, promossa e curata dall’Akròama, la pièce, si inserisce in un cartellone che dal 1977 porta avanti una proposta teatrale capace di attrarre e coinvolgere, rendendo il teatro un'arte viva e pulsante, capace di parlare a ogni generazione.

Un gioco di specchi

La vicenda al centro dello spettacolo è un gioco di specchi: un regista, Thomas, ha appena concluso un’estenuante giornata di audizioni, ma una misteriosa attrice irrompe in scena, pretendendo una possibilità. Quel che ne scaturisce è un confronto appassionato e provocatorio, un intricato ribaltamento di ruoli in cui il potere diventa un’arma seducente e insidiosa. In questa versione il ruolo femminile è interpretato da Antonello Foddis. «Il personaggio di Vanda non è incasellabile in un genere definito», spiega Foddis. «Abbiamo scelto di non attribuirgli un’identità binaria, lasciandolo sospeso tra maschile e femminile. Questa ambiguità dona profondità al testo e lo arricchisce di nuove sfumature». La regia, firmata dallo stesso Ligios, si intreccia con il suo ruolo di interprete: un duplice livello che rispecchia la natura metateatrale dell’opera. «Abbiamo voluto spingere il testo oltre la sua struttura originaria», afferma Ligios. «Il nostro Thomas non è un regista onnisciente, ma un uomo alla ricerca di un significato, che si aggrappa disperatamente a un lavoro in cui riversa tutte le sue insicurezze. La figura di Vanda lo costringe a confrontarsi con le sue fragilità più profonde».

«Martello e incudine»

Uno degli aspetti più intriganti è proprio la tensione costante tra i due attori, in un gioco che oscilla tra voyeurismo ed erotismo, tra rivelazione e maschera. Il testo solleva interrogativi universali: fino a che punto siamo disposti ad abbandonare il controllo? Qual è il confine tra il desiderio di dominare e quello di essere dominati? Foddis riflette: «In amore come in politica, solo una parte può avere il potere: una deve essere il martello e l’altra l’incudine. Questa frase, pronunciata da Thomas nello spettacolo, non è solo una battuta, ma una dichiarazione di intenti che svela l’anima stessa della pièce».

A nudo

Un altro aspetto centrale è il rapporto tra teatro e realtà. La pièce si svolge durante un provino, uno spazio in cui il confine tra attore e personaggio si assottiglia fino a dissolversi. «Abbiamo scelto di raccontare anche quello che lo spettatore normalmente non vede», sottolinea Foddis. «Dietro le quinte di uno spettacolo si consumano conflitti, speranze, delusioni. Il provino iniziale si trasforma in qualcosa di molto più grande: un confronto esistenziale che mette a nudo i protagonisti».

RIPRODUZIONE RISERVATA