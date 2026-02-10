La nostra staffetta regala all’Italia un altro successo  

Milano. Esplode di entusiasmo la Milano Ice Skating Arena per il quartetto misto azzurro che conquista la prima medaglia dello short track, il secondo oro per l’Italia. Arianna Fontana, Elisa Confortola, Thomas Nadalini e Pietro Sighel hanno vinto il titolo con il tempo di 2'39"02 e festeggiano con Chiara Betti e Luca Spechenhauser che si sono alternati nei quarti e nelle semifinali. Una gara praticamente perfetta. Sul podio il Canada, argento in 2’39”258, e il Belgio, bronzo in 2’39”353. La Cina, campione a Pechino 2022, resta fuori dal podio. Lacrime, abbracci, invasioni di pista dei compagni di squadra e nel giro d'onore Pietro si carica sulle spalle Martina Valcepina, che per questi giochi si era preparata insieme alla squadra ma è rimasta fuori, dopo l'infortunio durante gli Europei.

La gara

Al traguardo con il vantaggio giusto, Sighel si gira e lo taglia di spalle. Un genuino regalo ai tifosi dell'ultimo frazionista, immagine che sarà ricordata come la spaccata di Kristian Ghedina a Kitzbuhel: «Era un'idea che mi era venuta tempo fa - ha rivelato Sighel - ed era il momento giusto per mostrarla. Volevo regalare qualcosa di emozionante, l'ho fatto per il pubblico che quando siamo andati in testa alla gara ci ha spinto moltissimo». Poi la cerimonia di premiazione, il momento solenne dell'inno e alla fine dagli spalti vola in pista un cartonato: Arianna Fontana sta al gioco, corre, raccoglie la maschera, è il suo “meme” che fa la linguaccia. Forse si esorcizza così l'emozione, perché è festa grande anche per una che da vent'anni non smette di vincere. «Tante belle emozioni qua in casa, non c'è modo migliore per iniziare», spiega. Questa volta il motivatore però è stato il giovanissimo Thomas Nadalini: «Ci ha detto “ragazzi questa è casa nostra, siamo qua per difenderla”», racconta Arianna e descrive quello che ora forse diventerà il loro gesto scaramantico, mano che batte sul petto e poi per terra. La fortuna però con una vittoria così non c'entra. «È meritata, abbiamo lavorato sodo», dice Thomas il debuttante, «epica, vincere un'oro in casa credo sia ancora più grande di un sogno», aggiunge Luca, «sudata, sia per la fatica fatta in questi anni sia per il caldo che fa fuori», scherza Elisa. E Chiara chiude: «Indescrivibile». Arianna chiude: «È una staffetta che abbiamo costruito, io e Chiara siamo le sprinter, Elisa sa fare velocità, Pietro per il finale, su “Nada” e Luca anche se sono giovani contavamo per la velocità, tutti siamo riusciti a stare tranquilli, concentrati e non ci siamo fatti distrarre da nulla e da nessuno».

