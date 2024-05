«La nostra settimana senza telefono» 

«Per quasi tutti i ragazzi non è stato semplice: c’è chi, per evitare tentazioni, ha disattivato le notifiche e chi ha persino spento il cellulare. Non è mancato chi ha violato i patti per pochissimo tempo ma lo ha ammesso tranquillamente poiché il nostro è stato un esperimento senza imposizioni». Maria Antonietta Tocco, insegnante di materie letterarie dell’istituto comprensivo Grazia Deledda, fa il bilancio del progetto “Per ritrovare il filo…” che ha visto protagonisti gli alunni della 3^ C della scuola media di Serramanna e della 3^ B di Samassi che hanno trascorso una settimana senza telefono né social.

Diario di bordo

«È stato un esperimento molto interessante – racconta un’alunna – avevo bisogno di un cambiamento nella mia vita». I ragazzi hanno pensato e poi scritto i loro obiettivi: attività calendarizzate e registrate in una sorta di “diario di bordo”, dove anche una semplice passeggiata, se inserita tra le esperienze alternative da svolgere nel tempo libero ricavato grazie all’assenza dei social, si è rivelata preziosa: «È comunque una cosa che abbiamo scelto di fare», scrive uno dei ragazzi. C’è chi, mentre passeggiava con il cane, si è orientato con le campane per capire l’orario di rientro, chi ha provato un altro sport, chi ha rispolverato vecchi libri e chi si è riunito in uno scantinato per ridere, ballare e fare yoga: tutto rigorosamente senza cellulare. Alcuni hanno riportato dei passi del convegno con lo scrittore Alessandro D’Avenia che li invitava a riflettere sul fatto «che a fare TikTok sono tutti bravi, ma quello è un tempo perso per essere gli eroi della nostra vita, che siamo tenuti a costruire, mattone dopo mattone, con coraggio, per capire a cosa siamo destinati».

Il paese

Fondamentale la collaborazione con le realtà del territorio, che hanno accolto i ragazzi per far scorgere loro un altro mondo: quello del lavoro. «Mario maneggia le ciocche di capelli come fossero delle nuvole» afferma Gemma Murgioni, perrucchiera di Serramanna che si è subito accorta di avere davanti un futuro collega. Undici bimbi della scuola dell’infanzia sono stati allietati dalla lettura animata di un libro da parte di un gruppo di alunne che poi ha regalato loro i giochi di quando erano bambine. I ragazzi della 3^ B di Samassi hanno creato un libro cucito con scampoli e stoffe offerti da una mamma, sarta di professione, che si è proposta di insegnare a ogni ragazzo un’imbastitura. «Difficile sintetizzare bellezza ed emozioni che questo percorso ci ha donato. Di settimane simili dovrebbero essercene almeno sei in un anno», conclude Tocco.

