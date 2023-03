«La nostra sede ha 50 anni: nessuno provi a spostare l’Alberti da viale Colombo» 

Sos, Save our school. Questo lo slogan della protesta organizzata da studenti e personale del liceo scientifico Alberti, che ieri mattina si sono riuniti nella pineta adiacente all’istituto per chiedere una sede definitiva, sicura e agevole. L’edificio di viale Colombo, bene demaniale gestito dall’Autorità Portuale, fin dal 1972 ospita la sede temporanea dell’istituto. Negli ultimi mesi problemi strutturali hanno portato a una dichiarazione di inagibilità di una parte dello stabile, rendendo inutilizzabili aule e laboratori. Ai problemi strutturali, si aggiunge poi l’incertezza sul rinnovo della concessione, la cui scadenza sarebbe prevista per settembre 2023, come spiega la docente Paola Mura, tra le organizzatrici della manifestazione. «L’inagibilità delle aule ha causato non pochi disagi», afferma la professoressa. «Alcune classi sono state spostate nelle sedi di via Romagna e via Koch. Altre aule, spesso non adeguate, sono state riadattate per ospitare le classi. Inoltre, l’incertezza sul rinnovo del contratto di affitto ci impedisce di fare progetti a lungo termine, ad esempio riguardo all’utilizzo dei fondi del Pnrr».

Protestano anche i liceali, che chiedono risposte sul futuro dell’istituto e rivendicano il diritto allo studio. «Trasferire la sede metterebbe in difficoltà la maggioranza degli studenti: il 60% di noi è pendolare e ha scelto questo liceo anche per la sua posizione, vicina alla stazione dei treni e dell’Arst», spiegano Davide Piga e Sara Naciri, rappresentanti degli studenti.

«Non ci sarà nessuno sfratto come confermato dall’Autorità Portuale e l’annualità è salvaguardata», afferma Alessandro Balletto, delegato all’Istruzione per la Città Metropolitana e consigliere comunale di maggioranza. «Riguardo la necessità di trovare una nuova sede definitiva per l’istituto, l’azione politica è già in atto con l’apertura di un tavolo istituzionale tra Città Metropolitana di Cagliari, Regione e Autorità Portuale per la riqualificazione di queste aree. La delibera del progetto guida del Comune per la riqualificazione della zona di Su Siccu, della Pineta di Bonaria e della Fiera ha ricevuto parare favorevole e prevede uno spazio destinato proprio al liceo», conclude Balletto.

Il consigliere comunale, nonché capogruppo dell’opposizione, Matteo Massa sostiene la causa degli studenti: «Destinare questo posto alla costruzione di un albergo non sarebbe corretto, gli studenti hanno il diritto di frequentare una scuola situata in un contesto piacevole. I siti belli di Cagliari non devono essere adibiti esclusivamente a scopi turistici». Sulla stessa linea anche il consigliere regionale Massimo Zedda: «Questa è una zona strategica per gli studenti pendolari. Ho affrontato la questione da sindaco e credo nella necessità di una modifica del piano portuale per assegnare una sede definitiva all’istituto».