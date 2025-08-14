VaiOnline
Comune
15 agosto 2025 alle 00:49

«La nostra seconda occasione» 

Venti uomini con un passato difficile curano la rinascita della Sala Pira 

Un passato difficile alle spalle, fra spaccio, furti, e altri precedenti più o meno gravi. E da qualche mese quell’occasione di riscatto che hanno deciso di sfruttare, un cambio di rotta alla ricerca di un futuro migliore. «Abbiamo sbagliato, adesso vogliamo costruirci una nuova vita», dicono i ragazzi che dallo scorso anno stanno lavorando alla rinascita della Sala Pira inaugurata di recente dopo anni di abbandono.

Un progetto messo in campo dai Servizi sociali del Comune, con l’associazione Domu Mia e la coop Liberi tutti - che gestiscono la struttura - insieme all’Ufficio esecuzioni penali esterne. Il percorso di rigenerazione urbana nell’ex stazione ferroviaria quartese è partito lo scorso anno, sino all’inaugurazione ad aprile come centro di aggregazione intergenerazionale dove ogni giorno si alternano le associazioni locali.

I protagonisti

I protagonisti di questa rinascita sono anche loro, un gruppo di venti ragazzi impegnati fra manutenzioni, giardinaggio e pulizia del centro quartese ribattezzato Spazio Pira. Lavori socialmente utili, di fatto una pena alternativa al carcere per la maggior parte di loro. «Mi hanno beccato mentre vendevo profumi contraffatti, era il primo periodo del Covid e avevo bisogno di guadagnare», racconta Vittorio Dommarco, 34 anni. Nei suoi pensieri c’è sempre la figlia. «Ora lavoro di nuovo come ambulante, ma stavolta in regola», dice accennando un sorriso, «non voglio ripetere gli errori del passato, ho una bimba da crescere». Il domani è tutto da costruire. «Vorrei un impiego stabile, ma non è semplice soprattutto quando hai precedenti. Nella vita si sbaglia, si paga e si migliora, l’etichetta però purtroppo resta».

«Nessuno mi giudica»

Non nella grande famiglia di Domu Mia: «Qui nessuno mi giudica, siamo diventati amici e ci aiutiamo a vicenda”. Nel gruppo c’è anche Massimiliano Sedda, 49 anni, operaio, e non pochi precedenti alle spalle. Lui per primo non si concede sconti: «Ne ho combinate tante», ammette, «a parte l’ultimo reato che non ho commesso», dice. «Un furto in un appartamento, la proprietaria si è convinta di avermi visto in casa ma non ero io». La condanna comunque c’è stata: un anno da scontare con i lavori socialmente utili. Il resto del curriculum penale è lungo: rapina, spaccio, lesioni. «In passato ho frequentato persone sbagliate, è capitato di bere una birra in più, e di fare uso di sostanze stupefacenti. Da anni ho deciso di cambiare». E sull’esperienza nel centro comunale quartese aggiunge: «Un sogno, da qui riparte la mia nuova vita».

Al loro fianco ci sono i due pilastri dello Spazio Pira, Andrea Camedda di Liberi tutti, e Ninni Santus di Domu Mia, insieme a Nicoletta Atzeni dell’Ufficio esecuzioni penali esterne. Oltre al supporto dell’assessore ai Servizi sociali Marco Camboni con la dirigente Lorena Cordeddu. «Quella di Sala Pira è stata una scommessa», sottolinea Santus, «era un immondezzaio. Abbiamo deciso di riqualificarla con il contributo di ragazzi che in passato hanno commesso gli stessi errori di chi l’aveva ridotta in quelle condizioni. Perché anche quando si sbaglia occorre sempre concedere un’opportunità di riscatto».

