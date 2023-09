«La nostra Pula,  unica e splendida ma con pochi servizi» 

Sole, mare e tanto sport. Per il resto: poche infrastrutture e servizi che sostengano il turismo. Ecco il punto di vista sulla Sardegna – Pula in particolare – della tennista Corinna Dentoni e dell’ex calciatore Massimo Brambati, così innamorati della zona da trascorre diversi mesi l’anno nella zona di Is Molas. La coppia ha ormai comprato casa in questa zona, ammaliata dalla bellezza e soprattutto della tranquillità: «Venivo qua per i tornei di tennis, ma non mi ero mai goduta la Sardegna realmente. Quando ho conosciuto Massimo ho iniziato a venire più spesso anche per visitare Pula e la zona circostante», dice la tennista. «Ho avuto modo di conoscere l’isola da calciatore, ma quando ho scoperto questa parte della Sardegna ho capito che potevo innamorarmi sia del posto sia dei sardi», aggiunge l’ex calciatore.

Niente caos

Non solo d’estate. Sebbene la coppia si goda la Sardegna nei mesi più caldi, non disdegna gli altri periodi dell’anno: «A noi piace soprattutto tra maggio, giugno, settembre e ottobre. In questi mesi riusciamo ad apprezzare l’isola in tranquillità senza trovare il pienone dei turisti, è la cosa che ci piace di più in assoluto. Nonostante manchino alcuni servizi, venire qui a ottobre e trovare le spiagge immacolate e deserte è veramente un paradiso» dice Brambati. «La mancanza di servizi a breve distanza un po’ limita la zona, ma ne siamo comunque innamorati», aggiunge lei. I sardi secondo Brambati: «Mi piace il loro l’attaccamento alla propria terra. Sono persone testarde ma che sanno apprezzare ciò che hanno. Io sono di Milano e noto che questa virtù non mi appartiene. Abbiamo casa anche a Miami e una volta abbiamo invitato lì un nostro amico sardo. Dopo appena una settimana avevo capito che gli mancava già la Sardegna».

I lati negativi

«L’offerta di servizi in questa zona è limitata. Avrei voluto fare un corso di ballo, ma qui non c’è niente e serve spostarsi. Anche l’assenza di una piscina nelle vicinanze è una pecca», analizza Dentoni. Le fa eco il compagno: «Si potrebbe fare qualcosa per favorire il turismo mantenendo la bellezza naturale della zona. Qualche infrastruttura potrebbe garantire uno sfruttamento migliore del territorio e consentire ai turisti maggior benessere». Corinna soprattutto, tennista di livello agonistico vincitrice di diversi tornei, ci tiene a tenersi in allenamento: «Abbiamo anche una palestra in casa che usiamo tutt’e due, ma io ogni tanto vado al Tennis Club a Cagliari oppure al Forte Village dove ritrovo anche alcune mie conoscenze».

Il futuro

La coppia ha ormai instaurato un legame saldo con la Sardegna, tanto che pensano anche di mettere su famiglia. Tra un papà ex calciatore e una mamma tennista, i due si trovano abbastanza d’accordo sul futuro sportivo della prole: «Ci sono più probabilità che se dovesse essere un maschio sia un calciatore, mentre se sarà una femmina farà la tennista. Ma è logico che le attitudini si scoprono strada facendo».

Il calcio

Uno sguardo al Cagliari. Dopo l’addio al calcio giocato, Brambati si propone attualmente come opinionista in radio e nelle reti televisive. Parla di calcio e fa un augurio al Cagliari e a Claudio Ranieri: «Ammetto che da ex calciatore del Bari, ma amante della Sardegna, avevo il cuore diviso durante la finale dei playoff. Ranieri lo stimo tantissimo, sono molto contento per lui e spero che possa raggiungere la salvezza il prima possibile».

