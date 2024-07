«La nostra priorità? Vogliamo garantire sicurezza ai pedoni» 

A quattro giorni dalla nomina il neo assessore comunale alla Viabilità Yuri Marcialis ha molti problemi da risolvere sulla scrivania. «Immediatamente dopo l’investitura ho incontrato i collaboratori del mio ufficio e siamo al lavoro per risolvere i più impellenti». Tra questi c’è sicuramente lo stato disastroso di strade e marciapiedi del capoluogo. «È tra quelli in cima alla lista, per questo è necessario rafforzare i rapporti con il Global Service e confermare le soluzioni scelte dalla vecchia Giunta Zedda oltre 10 anni fa».

Per l’assessore alla Viabilità «la priorità è prestare particolare attenzione a chi si muove a piedi, rivedendo gli accessi dei marciapiedi alle strade». Con un occhio al traffico. «I cantieri dovranno essere attivati seguendo un calendario preciso per non congestionare ulteriormente la circolazione». Marcialis mette l’accento sul coordinamento tra enti. «È fondamentale armonizzare gli interventi tra assessorati affinché si programmino gli interventi per i sottoservizi ed evitare così che si danneggi l’asfalto appena posato». La parola magica è mobilità sostenibile. «Ascolteremo i cittadini e le associazioni per ragionare su una città moderna, proiettata verso l’Europa, con una mobilità pubblica o privata alternativa all’auto».

